قومي المرأة بالشرقية يعلن انطلاق حملة لأني رجل في 3 مراكز شباب

انطلقت فعاليات اليوم الأول من حملة "لأني رجل" تحت رعاية رئاسة الجمهورية وبإشراف من المجلس القومى للمرأة بالشرقية وبالتعاون مع مؤسسة بكرة لينا" مصر اولا واخيرا وذلك فى ثلاثة مراكز شباب وهى: مركز شباب ابو حماد و مركز شباب الابراهيمية ومركز شباب ناصر بالزقازيق.
فيما أكدت الدكتورة "عايدة عطية " مقررة فرع المجلس بالشرقية أن الندوة أقيمت تحت عنوان الرجل والمجتمع وقد تناولت سبع رسائل موجهة للشباب والرجال وهم نبذ العنف ضد المرأة ، المشاركة في تربية الأبناء، المشاركة في الأعمال المنزلية ، والتشجيع على ممارسة الرياضة ،والتشجيع على عمل المرأة والتشجيع على تعليم المرأة واحترام الرجل للمرأة فى العمل والدراسة.