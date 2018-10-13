قومي المرأة بالشرقية يعلن انطلاق حملة لأني رجل في 3 مراكز شباب

انطلقت فعاليات اليوم الأول من حملة "لأني رجل" تحت رعاية رئاسة الجمهورية وبإشراف من المجلس القومى للمرأة بالشرقية وبالتعاون مع مؤسسة بكرة لينا" مصر اولا واخيرا وذلك فى ثلاثة مراكز شباب وهى: مركز شباب ابو حماد و مركز شباب الابراهيمية ومركز شباب ناصر بالزقازيق.



