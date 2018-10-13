4 طرق طبيعية للقضاء على مشكلة جلد القدمين الميت

لا تعلم معظم النساء كيفية التصدى لمشكلة ظهور الجلد الميت في القدمين، وهو ما يتسبب في التعرض للإصابة بتشوهات الجلد، واستخدام مستحضرات التجميل لا يجلب نتيجية مرضية في كثير من الأحيان.



وأكد موقع "بولد سكاى" أن هناك مجموعة من الطرق الطبيعية تساعد فى التخلص من مشكلة تشوهات الجلد، من خلال وضع القدمين في ماء مختلط بالجنزبيل، لمدة نصف ساعة على الأقل، بالإضافة إلى وضع قليل من خليط زيت الزيتون على القدمين لمدة نصف ساعة على الأقل.



وأشار الموقع إلى أن وضع القليل من زيت جوز الهند على القدمين لمدة ربع ساعة يساعد في القضاء على مشكلة الجلد الميت، بالإضافة إلى أن وضع زيت اللافندر على القدمين يساعد في التخلص من مشكلة الجلد الميت.

