شكري لـ روسيا اليوم: لقاء سنوي يجمع بين السيسي وبوتين





كشف سامح شكري وزير الخارجية، في لقاء خاص مع قناة روسيا اليوم، عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 6,5 مليار دولار، مضيفا أن القاهرة تعمل على تضييق الفجوة في الميزان التجاري.وأكد شكري أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا تأتي للتنسيق والتشاور الدولي بين البلدين وهناك لقاء سنوي يجمع الرئيسين، موضحا أن العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.وتابع أن تنفيذ اتفاق الضبعة وإقامة محطة الطاقة النووية والعمل على توسيع التبادل التجاري جارٍ بين البلدين.