عقاب صارم لـ 4 معلمين تعدوا بالضرب على طلاب ومدير مدرسة فى كفر الشيخ

أعلنت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم نقل 4 معلمين للإدارات التعليمية لحين انتهاء التحقيقات لتعديهم على الطلاب، آخرهم معلم تعدى على مدير مدرسة حسن مصطفى ببيلا، مخالفًا القواعد والتعليمات.



وقالت كشك، فى بيان اليوم، تعليقًا على تجاوزات بعض المعلمين، لن تتهاون مع أي معلم من المعلمين يتجاوز ويخالف التعليمات سواء من يتعدى على الطلاب أو على رؤسائه في العمل.



وأضافت، وكيل وزارة التربية والتعليم، "حتى لو انتهى الخلاف بين الجانبين بالتصالح فلن تتهاون مع المعلم المتجاوز، وسينال الجزاء المناسب" .



