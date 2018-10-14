الرئيس السيسي في حوار مفتوح مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية.. استعرض مواقف مصر من القضايا الإقليمية وتطورات الشأن الداخلي.. وأشاد بدور الكويت وأميرها في تحقيق استقرار المنطقة

الرئيس السيسي:

العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به للتعاون والأخوة الصادقة وأمن الكويت من أمن مصر

يجب المحافظة على الدولة الوطنية وترسيخ مفهومها في نفوس الأجيال الجديدة

الشعب المصري رفض في 30 يونيو سيطرة التيارات الطائفية

مصر تبذل جهدا كبيرا لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية

احترام سيادة الدولة والحفاظ على كيانها ووحدتها هي محددات تعاملنا مع الأزمات القائمة بالمنطقة

ملتزمون بالتصدي للتنظيمات الإرهابية وتقديم يد العون والشراكة لكل حلفائنا في تلك الحرب

أشكر أبناء مصر الأشداء الأوفياء من الجيش والشرطة الذين تحملوا الكثير خلال السنوات الماضية

لا مكان في مصر لمن يرفع السلاح في وجه المواطنين أو يروعهم

نجحنا في إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير قدراتنا على إنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة الجديدة

عملية الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارًا يشير إليها التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية

مصر مجتمع شاب متدفق بالحماس والقوة وهو ما يلهمنا للاستفادة من هذه الطاقة العظيمة

رؤية القيادتين في مصر وإثيوبيا هي ضمان حق شعب مصر في الحياة وحق شعب إثيوبيا في التنمية





أجرى رؤساء تحرير الصحف الكويتية ووكالة الأنباء الكويتية الرسمية حوارًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرق فيه إلى عدد من القضايا الوطنية والإقليمية، إضافة إلى العلاقات الثنائية المصرية الكويتية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ.صحيفة "الراي" التابعة لمجموعة الراي الإعلامية التي أسسها الأستاذ جاسم مرزوق بودي، ويرأس تحريرها الأستاذ ماجد يوسف العلي، أبرزت ما تناوله الرئيس السيسي واستعراضه مواقف مصر من مختلف قضايا المنطقة.وثمن الرئيس السيسي الدور الذي يقوم به سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها".وخلال الحوار، أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات الثنائية "المتميزة" بين مصر والكويت تحت القيادة الحكيمة للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "ومن قبله أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح".وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين هي مسيرة ممتدة بالتعاون والتفاهم "وسوف تستمر كذلك إن شاء الله"، واصفا هذه العلاقات بأنها "تمثل نموذجا يحتذى به للتعاون والأخوة الصادقة بين الدول العربية وبين أشقاء تجمعهم روابط تاريخية وطيدة".وقال الرئيس السيسي "لن تكون مبالغة عندما نقول إن ما يجمع كل الدول العربية هو مصير مشترك وليس فقط المصالح المعتادة في العلاقات الدولية، فالمصير المشترك يعني أننا في قارب واحد"، مضيفا أن "ما يؤثر على أحدنا بالخير ينعكس على الباقين والعكس صحيح".واستذكر الرئيس في هذا الصدد امتزاج الدماء المصرية والكويتية في حرب السادس من أكتوبر 1973 وحرب الخليج 1991 مشيرا إلى أن ذلك "دليل قاطع على المصير المشترك وهو الأمر الذي استمر حتى الآن".وأكد الرئيس السيسي مجددا وقوف مصر قيادة وشعبا مع الكويت، مشددا على أن "أمن الكويت من أمن مصر".وفي رده على سؤال حول رؤيته لما حدث في عام 2011 قال الرئيس السيسي إن "ما حدث في المنطقة من أحداث غير مسبوقة عام 2011 كان علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ وغير حقيقي".وأوضح أن التشخيص السليم "يتطلب من مثقفي ومستنيري الأمة العربية القيام بدورهم في إنارة الطريق للجموع وللأجيال المقبلة من خلال التوصيف السليم للأوضاع الحقيقية في دولنا".وأضاف "كما أن عليهم عبئا كبيرا في استخلاص الدروس مما حدث لكيلا تتكرر هذه الأحداث التي تسببت في ضياع دول بأكملها ومقتل وتشريد الملايين من العرب وتهديد مقدرات شعوب بأسرها".وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد "وجوب المحافظة على الدولة الوطنية وترسيخ مفهومها في نفوس الأجيال الجديدة كي ينشأوا على فهم دورها ومسؤولياتها بدقة وواقعية ومن ثم يدركون أهمية الحفاظ عليها وعدم هدم مفهوم وكيان الوطن لصالح كل من يريد ذلك".وقال "بالنسبة لمصر فقد رفض الشعب المصري في مشهد تاريخي فريد في 30 يونيو 2013 سيطرة التيارات التي لا تنتمي لعالمنا المعاصر وتريد دفع عجلة الزمن إلى الوراء وفرض رؤيتها الطائفية المغلقة على أغلبية الشعب".وأضاف أنه "ولأول مرة ربما في التاريخ يخرج الملايين بهذه الغزارة والكثافة الى الشوارع لينقذوا وطنهم وهويتهم ومقدراتهم".وتابع الرئيس السيسي "وأنا بمنتهى الوضوح لا أملك إلا تلبية الإرادة الشعبية الواضحة التي تجلت في ثورة 30 يونيو" مشددا على ان الارادة الشعبية "أمر لا يرد ونداء يتوجب علي تلبيته".وعن جهود مصر في الملف الفلسطيني للتهدئة بين حركة (حماس) وإسرائيل وفي المصالحة الفلسطينية قال الرئيس السيسي إن السلام بالنسبة لمصر "خيار استراتيجي .. حاربنا من أجل السلام وحافظنا عليه ونبذل أقصى الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية".وأضاف أن التسوية يجب أن "تحقق للشعب الفلسطيني أمله المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يوفر واقعا جديدا في المنطقة يسمح لجميع شعوبها بالعيش في أمان وتحقيق التنمية".وشدد على أن مصر مستمرة في القيام بدورها "التاريخي" مع جميع الأطراف "وعلاقاتنا متميزة بالجميع لأنهم يعرفون أن مصر تسعى لأهداف نبيلة وهي السلام والتنمية".وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تبذل "في هذا الإطار جهدا كبيرا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".وأوضح أن ذلك سيساعد في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وحول الأزمات في سوريا واليمن وليبيا قال الرئيس السيسي إن "أخطر ما حدث في المنطقة خلال السنوات التي تلت عام 2011 هو انهيار الدولة الوطنية لصالح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وهذا خطر وجودي غير مسبوق".وأشار الرئيس إلى أن "هذه الدول العربية هي صمام أمان لا غنى عنه لتحقيق حياة آمنة لملايين المواطنين وهذه مقدرات شعوب ولا يمكن العبث بها أو التعامل معها بخفة وعدم جدية".وأكد أن احترام سيادة الدولة والحفاظ على كيانها ووحدتها وترسيخ تماسك مؤسساتها واحترام إرادة الشعوب وإيجاد حل سلمي للأزمات ونزع اسلحة المليشيات والجماعات المتطرفة "هي محددات تعاملنا مع الأزمات القائمة بالمنطقة".وعن آلية التعامل مع المخاوف من عودة المتطرفين إلى بلادهم مع قرب انتهاء الحرب في سوريا ودحر ما يسمى تنظيم (داعش) قال الرئيس السيسي إن "معركة مصر ضد الإرهاب هي جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب ونحن ملتزمون بالتصدي للتنظيمات الإرهابية وتقديم يد العون والشراكة لكل حلفائنا في تلك الحرب".وأضاف أن ذلك "ما دفعني لتبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة والعالم" مبينا أن "في إطار الحرب على (داعش) فمن المهم اعادة تأكيد ضرورة استعادة وتعزيز وحدة واستقلال وكفاءة مؤسسات الدولة الوطنية في العالم العربي بما في ذلك تلبية تطلعات وإرادة الشعوب نحو النهوض بالدولة".وأوضح أن ذلك يتأتى "من خلال تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو ما نقدر أنه يمثل خط الدفاع الأول ضد أية محاولات لنشر الفكر الارهابي ولدعم أية جهود للقضاء عليه".وشدد على ضرورة أن "يواكب التقدم المحرز في مكافحة تنظيم (داعش) تحرك مكثف لمنع تحرك العناصر الإرهابية إلى ملاذات آمنة أو قيام أطراف إقليمية بتوفير ممرات آمنة لهذه العناصر للانتقال الى اماكن اخرى في شمال افريقيا ومنطقة الساحل والصحراء".وأكد أن ذلك "يعد عنصرا أساسيا في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه في كل مكان" مبينا أنه "ليس من المقبول أن يتم القضاء على بؤر الارهاب في مناطق معينة دون التأكد من ظهور بؤر جديدة في مناطق أخرى".وعن المعركة ضد الإرهاب في سيناء والوضع الأمني في مصر قال الرئيس السيسي "هناك تحسن ملموس يشعر به الجميع ونحمد الله على ذلك" معربا عن الشكر "لأبناء مصر الأشداء الأوفياء من الجيش والشرطة الذين تحملوا الكثير خلال السنوات الماضية".ووجه الرئيس السيسي "تحية من القلب" لأبطال الجيش والشرطة وللشهداء ولأسرهم مشيرا إلى أن هذه التضحيات "الغالية من هؤلاء الأبطال هي السبب الأساسي للتحسن الذي يحدث وسيستمر إن شاء الله وهو ما يدركه الشعب المصري العظيم الذي يقف وراء قواته المسلحة والشرطة ويدعمهما بلا حدود".وقال مخاطبا الوفد الصحفي "أنتم تعلمون أن هناك منبعا واحدا للفكر الإرهابي المتطرف وهو فكر غير قابل للحياة والجماعات الإرهابية تتناوب الأدوار من مرحلة لأخرى".وأكد أن لمصر وقيادتها "موقفا واضحا" في التعامل مع هذا الأمر في أنه "لا مكان في مصر لمن يرفع السلاح في وجه المواطنين أو يروعهم أو يرهبهم ولا مكان لمن يرفض التعايش السلمي ولا يؤمن بحق جميع المواطنين في الحياة الآمنة الكريمة".وشدد على أن هذه "قناعة شعب مصر التي أكدها أكثر من مرة" مضيفا "وأنا حريص على تأدية هذه الأمانة".وحول مسيرة التنمية والأوضاع الاقتصادية في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها مصر قال الرئيس السيسي "لقد نجحنا بفضل الله وبشهادة المؤسسات الدولية في تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة زمنية قياسية حيث تم وما يزال جاريا بناء العديد من المدن الجديدة".وأضاف أن هناك مشروعات ضخمة للإسكان منها مليون شقة للإسكان الاجتماعي فضلا عن نقل حوالي 200 ألف أسرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة إلى مجمعات سكنية متكاملة ومساكن حضارية تتوافر فيها جميع الخدمات.وذكر أن هذا "عمل غير مسبوق ويحق لنا كمصريين الشعور بالفخر أننا استطعنا مساعدة مواطنينا الذين عانوا طويلا من ظروف الحياة غير الكريمة التي لا تليق بنا".ووجه الرئيس السيسي إلى الوفد الصحفي الكويتي دعوة "لزيارة هذه المجمعات السكنية المتكاملة في أحياء (الأسمرات) و(المحروسة) و(روضة السيدة) بحي السيدة زينب وغيرها من مشروعات تطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة "لتشاهدوا بأنفسكم حجم الإنجاز الذي تحقق على الأرض".وتابع الرئيس السيسي "وبالإضافة إلى ما سبق فقد نجحنا كذلك في إعادة تأهيل البنية التحتية من شبكة طرق حديثة وتطوير قدراتنا على إنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إنشاء محطات المعالجة الثلاثية للمياه".وأضاف أنه جرى كذلك "تطوير وزيادة عدد الموانئ البحرية والجوية وتنفيذ العديد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وإنشاء العديد من المناطق الصناعية وتطوير محور قناة السويس فضلا عن إصلاح التشريعات المنظمة لعملية الاستثمار لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار".وأشار الرئيس السيسي إلى مضي الدولة قدما في عملية إصلاح اقتصادي "جادة ومدروسة كان للشعب المصري الدور الأهم في تحمل نتائجها الصعبة بما لديه من وعي وإدراك لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر".وأكد الرئيس أن عملية الإصلاح الاقتصادي "بدأت تؤتي ثمارا يشير إليها التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية" ومنها معدل نمو بلغ في العام المالي (2017 / 2018) نحو 5.3 بالمائة وحجم احتياطي نقدي تجاوز 44 مليار دولار وسط جهود لتخفيض عجز الموازنة إلى أقل من 10 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي.وتطرق الرئيس السيسي إلى مرحلة ما بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 2018 مبينا أنها شملت بجانب الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الاهتمام بتطوير وتحديث التعليم بمختلف مراحله من خلال خطة تشمل التعليم الأساسي وما قبل الجامعي "على نحو يحدث لأول مرة في مصر".وأفاد أنه بالنسبة للتعليم الجامعي سيتم عقد توأمة للجامعات المصرية مع أفضل جامعات العالم بهدف نقل الخبرات وبناء قاعدة جامعية علمية حديثة في مصر.وبالنسبة للصحة أشار الرئيس السيسي إلى تطورات المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والذي بدأت أولى مراحله من خلال تنفيذ المبادرة الضخمة للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية والتي تستهدف حوالي 50 مليون مواطن مصري في جميع أنحاء الجمهورية.وفيما يتعلق برؤيته لدور الشباب في التنمية في ظل ما توليه الدولة من اهتمام لقضايا هذه الفئة من المجتمع قال الرئيس السيسي إن "هناك حقيقة واضحة ولها مغزى مهم بالنسبة للهرم السكاني في مصر وهي أن الشباب يمثل النسبة الأكبر من عدد السكان".وأضاف أن ذلك يعني أن مصر "مجتمع شاب متدفق بالحماس والقوة وهو ما يلهمنا للاستفادة من هذه الطاقة العظيمة في بناء الوطن وتحقيق أحلام الشباب في وطن حر متقدم يوفر لأبنائه فرصا متساوية في الحياة الآمنة الكريمة".وتابع يقول "ولذلك فإننا مهتمون بالتواصل مع الشباب سواء من خلال مؤتمرات الشباب التي تمثل منصة فريدة في مصر ليتواصل الشباب مع كبار مسؤولي الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.. أو من خلال آليات يجرى تطويرها باستمرار مثل البرنامج الزمني لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب".وشدد على أنها "تجربة غير مسبوقة في مصر وربما في المنطقة" تهدف لإعداد قيادات رفيعة المستوى من الشباب يستطيع قيادة الوطن لأجيال كثيرة مقبلة.وذكر أن "فضلا عن ذلك هناك تمكين للشباب لتولي مناصب كانت في الماضي حكرا فقط على كبار السن" مبينا أن هناك "الآن شبابا في مناصب مساعدي الوزراء ونواب المحافظين بل ومحافظين أيضا".وعن استراتيجية مصر إزاء التعامل مع (سد النهضة) الإثيوبي قال الرئيس السيسي إن "استراتيجيتنا هي التعاون والتعاون البناء وترسيخ الثقة المتبادلة .. عملنا معا لسنوات وتم التقدم في مسارات ونأمل أن يتم على جميع المسارات وأرسينا إطارا قويا للثقة والتعاون".وأكد الرئيس على العلاقات الطيبة "للغاية" التي تربط القيادة المصرية مع رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي احمد "وهناك تواصل مستمر ونأمل أن تتقدم الأمور بين الأجهزة الفنية المعنية بحيث يتم تحقيق رؤية القيادتين السياسيتين في مصر وإثيوبيا وهي ضمان حق شعب مصر في الحياة وحق شعب إثيوبيا في تحقيق التنمية"، مشددا على أن هذا هو التزام مصر "وهو ما نعمل على تحقيقه".