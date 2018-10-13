نشأت الديهي: أردوغان خضع لأمريكا ومطلعش راجل

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تسليمه القس أندرو برانسون لأمريكا، قائلًا: "أردوغان فقد شرعيته، لأنه قام بتغيير القضاة، واستؤنف الحكم، وحكم بالبراءة على القس وسلمه لأمريكا".



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، ان أردوغان تحدى من قبل أنه لن يسلم القس أندرو لأمريكا،، متابعًا "أردوغان خضع لأمريكا ومطلعش راجل، ولم ينفذ الكلام اللي قاله قبل كدة".



وأكد "الديهي"، أن أردوغان غير متمكن من مفاصل الدولة التركية، لذلك سلم القس خوفًا من أمريكا.

