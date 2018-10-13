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سعفان: معايير الاختيار بالوظائف الجديدة تعود لصاحب العمل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن معدلات البطالة في مصر انخفضت بنسبة ملحوظة، لافتا إلي أن نسبة البطالة بلغت في الربع الأول من العام الحالي 9.9%، بعد أن كانت 15% في الأعوام الماضية.

وأوضح "سعفان"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معايير الاختيار بالوظائف الجديدة ترجع إلي صاحب العمل، مشيرا إلي أن هناك اختلافا بين الصناعات بالنسبة لطلب العمالة.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أن الذي يحدد العمالة المطلوبة لشغل الوظائف هو صاحب العمل بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة لكي يكون هناك شفافية في الاختيار.

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