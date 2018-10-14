شاهد.. لحظة حصول هالة صدقى على جائزة افضل فنانة كوميدية

نشرت الفنانة هالة صدقى على صفحتها على فيسبوك لحظة حصولها على جائزة افضل فنانة كوميدية من مهرجان اوسكار السينما المصرية الذى اقيم مساء امس على مسرح اوبرا مصر للعلوم والتكنولوجيا.



وعلقت هالة صدقى وكتبت " الحمد لله النجاح حلو والتقدير اجمل".



يذكر ان هالة صدقى حصلت على جائزة افضل فنانة كوميدية عن فيلم "آخر ديك فى مصر" والذى قام ببطولته محمد رمضان.





