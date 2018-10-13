موسى: الدول العربية ملهاش غير بعض ماعدا قطر الإسرائيلية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى: "الدول العربية ملهاش غير بعض ما عدا دولة قطر الإسرائيلية التي تدعم الإرهاب وترغب في تدمير المنطقة العربية".



وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "في حال تعرض أي دولة عربية إلى أزمة إحنا بس اللي هنسند بعض، ولازم إحنا كعرب نشوف مصلحتنا فين، وبعد انتهاء أزمة اختفاء جمال خاشقجي، لازم نراجع مواقف الوحدة واللحمة العربية ".



وتابع: "كافة دول العالم تشن هجوما على المملكة العربية السعودية بسبب اختفاء جمال خاشقجي، وخرج وزير الداخلية السعودي في تصريحات قائلا أنه لا صحة بإصدار السعودية أوامر قتل لـ جمال خاشقجي وأكد على حرص المملكة على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج".