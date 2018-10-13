مجموعة مصر.. تونس تتقدم على النيجر بهدف مرياح فى الشوط الأول.. فيديو

نجح منتخب تونس في انهاء الشوط الاول الذي يجمعه بنظيره منتخب النيجر متقدمًا بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي تقام بالملعب الاولمبي برادس في اطار الجولة الثالثة من عمر منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.



سجل هدف تونس الوحيد اللاعب ياسين مرياح فى الدقيقة 17 من عمر الشوط الاول.



ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني مؤقتًا في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن مصر المتصدرة , في حين يأتي ثالثًا سوازيلاند مؤقتًا برصيد نقطة , ويحتل منتخب النيجر المركز الرابع مؤقتًا برصيد نقطة .



ويسعى المنتخب التونسي في هذا اللقاء الى إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة من أحل حسم الصدارة , في حين يتطلع منتخب النيجر الى تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية .