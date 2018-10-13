توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول اقتصاد بنى إسرائيل

قال الإعلامى توفيق عكاشة إن بنى إسرائيل يملكون 82% من اقتصاد العالم، لافتا إلى أنهم ينقسمون لـ 5 عائلات أهمها عائلة "روتشيلد" التي تملك 700 تريليون دولار.



وأكد "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"ن أنهم يسعون لتدمير المنطقة العربية حتى يملكونها، لافتا، إلى أن الحروب المسلحة آخر ما يفكر فيه بنو إسرائيل لامتلاك ما يريدونه بل يشنون حروبا أخرى.



وأوضح"عكاشة" أن بنى إسرائيل يشنون حروبهم عبر الشبكات الإلكترونية وقنوات تعمل لحسابهم بنظام الإدارة عن بعد.



