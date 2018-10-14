اليوم..انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل بمشاركة مصرية

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي تنظمه مؤسسة (فنّ) المعنية في تعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة بالإمارات وتستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، وتعرض خلاله 138 فيلمًا من 31 بلدًا، من أحدث الإصدارات في عالم الفن السابع الخاص بالطفل.





وتشارك مصر ضمن فعاليات المهرجان، ويتخلل الحفل تكريم حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لثلاثة مبدعين يستضيفهم المهرجان كمتحدثين رئيسيين، وذلك تقديرًا لعطاءاتهم ومساهماتهم في الارتقاء بالسينما المحلية والعالمية، وهم المخرج الإماراتي عبدالله الكعبي، والممثلة البحرينية هيفاء حسين، والممثل الأمريكي الصاعد نيل سيثي، بطل فيلم "كتاب الأدغال"، الذي جسّد شخصية "ماوكلي" الشهيرة.





ومن أبرز ضيوف المهرجان، الممثلة المصرية الشابة منة عرفة التي بدأت التمثيل للمرة الأولى في عام 2005 في مسلسل (السندريلا) مع المخرج سمير سيف، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية، منها مطب صناعي، حلم العمر وغيرها، كما يستضيف الممثلة الهندية كاريشما كابور الحائزة على عدة جوائز عالمية كأفضل ممثلة وتتميز مسيرتها الفنية ببراعتها في أداء عدة شخصيات ضمن الفيلم الواحد.





وتنطلق الدورة السادسة من المهرجان بعرض فيلم "زرافتي"، الذي يُعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وهو فيلم روائي طويل، من إخراج المخرجة الهولندية باربارا بريديرو، وتدور أحداثه حول الصداقة التي جمعت الطفل "باترسون بيب"، بالزرافة "راف"، ولقاءاتهما اليومية المتواصلة في الحديقة، والتي قطعتها دخول "باترسون" الروضة، ويُساعد هذا العمل السينمائي الصغار في كيفية الحفاظ على صداقتهم، والموازنة بينها وبين الواجبات الدراسية في الروضة والمدرسة.





ويعرض المهرجان هذا العام 54 فيلمًا من 17 بلدًا تُعرض للمرة الأولى ضمن فئات الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والرسوم المتحركة، والدولية القصيرة، وفئة أفلام الطلّاب وفئة الأفلام العربية، منها 12 فيلمًا يعرض لأول مرة على مستوى العالم، و34 فيلمًا تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، و7 أفلام تعرض على مستوى الإمارات، وفيلم واحد يعرض على مستوى دول الخليج.





ويزخر المهرجان بمجموعة من الأفلام القصيرة المستوحاة من قصص لاجئي الحرب، والكوارث الإنسانية والطبيعية، حيث يعرض نخبة من الأعمال السينمائية، التي ترصد حياة الأطفال في ظل الحروب والصراعات، وتكشف أهمية مساعدتهم لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من حياتهم.



