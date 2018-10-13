ترامب خلال لقاء القس برانسون: نحن لا ندفع فدية لأحد

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، القس أندرو برانسون المحتجز في تركيا منذ نحو عامين والمفرج عنه منذ ساعات، في البيت الأبيض، وذلك بعد وصوله لقاعدة أندروز الجوية خارج واشنطن.



وقال ترامب خلال لقائه بالصحفيين في البيت الأبيض "دخلنا في مفاوضات طويلة وصعبة في تلك القضية .. نحن لا ندفع فدية في هذا البلد .. على الأقل لفترة أطول من الزمن"، وحرص ترامب على توجيه الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأضاف موجها كلامه للقس الأمريكي "أريد فقط أن أهنئك لأنك أيقظت هذا البلد .. هناك الكثير من الاهتمام بقضيتك .. اهنئك على إيمانك وقوتك"، مشيرا إلى الثلاثة مواطنين الأمريكيين الذين أفرجت عنهم كوريا الشمالية مثمنا الدور العظيم لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وقال برانسون ردا على الرئيس الأمريكي "نحن ممتنون لكثير من أعضاء الكونجرس الذين وقفوا معي والذين صلوا من أجلنا وقاتلوا من أجلنا"، وتابع "نشكر الإدارة الأمريكية بشكل خاص .. لقد حاربت من أجلنا بشكل غير معتاد منذ توليك المنصب".