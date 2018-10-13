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فن

نشوى مصطفى توجه رسالة لمحمود حميدة بعد رأيه فى سيلفى مع الموت

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة لها جمعتها بالنجم محمود حميدة، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "العظيم الأستاذ المجنون فن - محمود حميدة وكلام فرح قلبي عن أدائي في سيلفي مع الموت".

وأعربت "نشوى" عن سعادتها بحضور الفنان محمود حميدة عرض مسرحيتها "سيلفي مع الموت"، موجهة له رسالة شكر وامتنان.

سيلفي مع الموت" مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، حيث يعد عودة لها للمسرح بعد غياب طويل، الموسيقى إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، ملابس دينا فتحى، إيقاع حركى مناضل عنتر، إضاءة أبو بكر الشريف، إخراج محمد علام.
نشوى مصطفى توجه رسالة لمحمود حميدة بعد رأيه فى سيلفى مع الموت
نشوى مصطفى توجه رسالة لمحمود حميدة بعد رأيه فى سيلفى مع الموت
نشوى مصطفى توجه رسالة لمحمود حميدة بعد رأيه فى سيلفى مع الموت

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