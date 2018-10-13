أحمد موسى: تعامل الجزيرة مع اختفاء خاشقجي يذكرنا بتآمرها في 25 يناير .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام القطري يسخر منابره وقنواته للحديث عن قضية اختفاء جمال خاشقجي، وقاموا بتثبيت كاميرا تسجل على مدار الـ 24 ساعة أمام القنصلية السعودية باسطنبول.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" تعامل الجزيرة مع اختفاء خاشقجي يذكرنا بتآمرها في 25 يناير ويذكرنا بقيامها بتثبيت كاميرا في ميدان التحرير تسجل على مدار اليوم".



وتابع:" الإعلام القطري متآمر على العالم العربي، حيث قامت قناة الجزيرة باستضافة كل المعارضين الهاربين من الأراضي السعودية والإرهابيين المطلوبين للعدالة في السعودية ومصر".

