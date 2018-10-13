ترامب: خسرت مليارات الدولارات بسبب الرئاسة لكنها تستحق

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئاسة لا يبلغ حوالي 400 ألف دولار، لكنه بالنسبة لسيد البيت الأبيض، وعلى الرغم مما يقوله المنتقدون، فإن هذا الدخل ليس ما يجعله يستمتع بإدارة البلاد.



وقال ترامب، خلال مقابلة مع "فوكس نيوز": "ترى هؤلاء الناس التي تقول ترامب أصبح ثريا بسبب الرئاسة، لكنني، في الواقع، خسرت مليارات الدولارات، وتستحق الرئاسة كل بنس خسرته، لا احتاج إلى المال".



وخلال المقابلة التي جرت أمس الأول الخميس، أوضح أن الادعاءات الكاذبة حول أمواله الشخصية تقارير مضللة وسخيفة وغير صادقة.



وقال إن "التقارير الزائفة لا تصدق، لكنني بصراحة أقوم بعمل رائع"، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب لدي هذه الحشود. هذه الحشود لا تظهر إذا لم أكن أقوم بعمل جيد، يرون الفرق عندما يلتقطون اثنين أو ثلاثة آلاف دولار أكثر من الضرائب فجأة من لا شىء".



وأشاد ترامب أيضا بجهوده لتعزيز الجيش، قائلا إن "ما فعلته في ضوء التكاليف، فهو إعادة بناء الجيش، وخلال فترة قصيرة سيكون لدينا أقوى جيش في التاريخ".