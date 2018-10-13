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منوعات

مفاجآت تفوق التوقعات في هاتف سامسونج جالاكسي 9 المنتظر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
نهى حمدي
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا مسربة لتصميم هاتف سامسونج "جالاكسي 9" الذي لم يطرح بعد، وسجلوا في تعليقاتهم استغرابهم عن وجود 4 كاميرات في الخلف.

ليشير "إيفان بلاس" المدون الشهير، إلى أن شركة "سامسونج" الصينية، ستطلق هاتف "جالاكسي 9" بقدرات تصوير عالية الجودة تتفوق على منافسيها، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".

وأوضح "بلاس" أن الهاتف يضم 4 كاميرات أساسية في الخلف واحدة منهم بدقة 24 ميجابيكسل، وفتحة عدسة "f/1.7"، وأخرى بدقة 5 ميجابيكسل وخاصية "Live Focus"، وكاميرتين بدقة 8 و10 ميجابيكسل.

بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية والتي يعمل المختصون في الشركة على أن تصبح بدقة 24 ميجابيكسل، ومزودة بخاصية التعرف على الوجوه، أما بالنسبة لحجم الهاتف فيصل إلى 6.28 بوصة، وشاشة AMOLED، ومعالج "Snapdragon 660"، وبطارية بسعة 3720 ميللي أمبير.

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