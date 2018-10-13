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محافظ الغربية: 9 آلاف فرصة عمل للشباب من القطاع الخاص

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن المحافظة تتبع سياسة الدولة في توفير فرص عمل للشباب، والعمل علي تقليل نسب البطالة في مصر.

وأضاف "السعيد"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرص العمل التي تقدم حقيقة، وليست كما يروج البعض، مؤكدا أن هناك أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مقدمة من القطاع الخاص.

ودعا محافظ الغربية شباب المحافظة للمشاركة فى ملتقي توظيف الشباب بالقطاع الخاص، الذي يقام بإستاد طنطا الرياضي، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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