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الحكومة تتجه لاستغلال أصول الدولة.. هشام توفيق: حرية التصرف لشركات قطاع الأعمال العام فيها.. ونواب: طرح شركات فى البورصة خطوة إيجابية.. وحضور الوزير للبرلمان ضرورة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:37 م
الأصول الغير مستغلة
الأصول الغير مستغلة
أمينة الدسوقى
وزير قطاع الأعمال: 
حصر الأصول غير المستغلة لتسوية مديونيات الشركات
لجنة القوى العاملة بالبرلمان:
فوائد الديون تقارب الـ 500 مليار جنيه
عبدالرازق زنط: 
قطاع الأعمال العام من أغنى الوزارة فى الحكومة
عمرو الجوهرى يطالب استدعاء هشام توفيق بالبرلمان

صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة.. تلك هى وصية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وتوجيهاته بتنفيذ خطة لتطوير شركات القطاع الأعمال العام، واستغلال الأصول غير المستغلة، وخاصة أن بعض الجهات الحكومية تمتلك ثروة حقيقية لم يتم الإقتراب منها إلى أن تم إهمالها، بل والتعدى عليها من قبل البعض نتيجة عدم استغلالها.

مع تراكم المشكلات والديون، سعت الدولة إلى تطوير وهيكلة الأصول المملوكة لها، بإعادة تطوير طاقتها الانتاجية، فلم تألُ وزارة قطاع الأعمال جهدا فى تنفيذ توجيهات الرئيس، واعتمدت خطة تعتمد على عدة محاور للنهوض بالشركات التابعة منها حصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات التاريخية لصالح عدد من الجهات الحكومية ومنها بنك الاستثمار القومى وزارتى الكهرباء والبترول والتأمينات.

وأشارت الاستراتيجية التي حصلت عليها "صدى البلد" إلى حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة وشركاتها التابعة البالغة 121 شركة ، وتم تحديد أصول بعينها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية وبالفعل استطاعت الوزارة خلال الشهر والنصف الماضية الاتفاق على تسوية مديونية قدرها 23 مليار جنيه لصالح البترول والكهرباء.

أوضحت الاستراتيجية، أنه تمت الموافقة من جانب اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة، على إتاحة حرية التصرف لشركات قطاع الأعمال العام فى الأصول غير المستغلة المملوكة لها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة.

ومع خطة وزارة قطاع الأعمال لم يكن مجلس النواب بعيدا عن رؤية الرئيس حيث أنه سبق خلال دور الانعقاد الماضي و أصدر قانون بإنشاء صندوق سيادي لمصر، فضلا عن وضع حلولا من شأنها المساهمة فى تطوير شركات قطاع الأعمال وتقديم التسهيلات التشريعية التى تعين الحكومة على ذلك، حيث قال النائب يحيى عبد الفتاح أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن حصر الأصول غير المستغلة يساهم فى حل أزمة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وخاصة أن هناك أراضٍ مخصصة لتلك الشركات، تم الإعتداء عليها خلال ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن تلك الأراضى من الممكن أن يتم بيعها لسداد الديون المستحقة لبعض الجهات الحكومية.

وتابع عبدالفتاح فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قيمة الأصول غير المستغلة وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال تقدر بـ 45 مليار جنيه، لافتا إلى أن استغلالها يساهم فى سد ديون بقيمة 21 مليار جنيه لجهات حكومية مثل الكهرباء والبترول.

وأضاف النائب أن حجم فوائد الديون يقارب 500 مليار جنيه، وعليه لابد من استغلال أصول الدولة بما يساهم فى سد تلك الديون وتوفير فوائدها لتطوير برامج التعليم والصحة، وبما يعود بالخير على المواطن المصري.

وأشار النائب إلى أن خطة التطوير التى اعتمدتها وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بالشركات التابعة لها خطوة جاءت متأخرة، وخاصة فى ظل تغير النظام فى مصر من اشتراكى إلى رأسمالي يكون فيه للقطاع الخاص نسبة كبيرة.

وأكد النائب على صحة قرارات وزارة قطاع الأعمال، ونيتها لطرح من 30 لـ 35 % من شركات القطاع فى البورصة وذلك فى إطار هيكلتها، وتجديد الآلات فى المصانع بما يعود على الدولة بالخير، مؤكدا أن شركات القطاع كثيفة العمالة ولابد من تطويرها والحفاظ على ما تبقى منها.

فيما قال النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن وجود أصول غير مستغلة لعدد من شركات قطاع الأعمال دليل على الركود الذي تشهده تلك الشركات فضلا عن عدم تنشيط منتجاتها، لافتا إلى أن مجلس النواب داعم لخطة حصر الأصول غير المستغلة المملوكة لها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة، وبما لا يجور على حقوق العمال وحق الدولة فى الملكية أو المساهمين.

وتابع زنط في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لا مانع من التصرف فى الأراضى الغير مستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال مع ضرورة التأكد على عدم معارض هذه الخطوة لعمل المنشأة وخاصة أن هناك مساحات تم تركها للتوسع والتطوير فيما بعد ، لافتا إلى أنه :"سبق وتم التصرف فى أراضى وأماكن مميزة بأبخس الأسعار، ولا نزال نادمين عليها".

وطالب النائب بضرورة هيكلة الإدارات وتطويرها بما يساهم فى إعطاء أعلى مؤشر للإنتاج وهامش ربح قوى، قائلا:" وزارة قطاع الأعمال العام أغنى وزارة بما لديها من أصول غير مستغلة".

وطالب النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، باستدعاء هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلى البرلمان، وذلك لعرض خطة التطوير التى اعتمدتها وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بالشركات التابعة، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات التاريخية لصالح عدد من الجهات الحكومية.

وتابع الجوهرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن استغلال الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال يتعارض مع الصندوق السيادي الذي وافق البرلمان على قرار إنشائه، حيث أن الصندوق يضم إليه أراضى وشركات تابعة لعدد من الوزارات.

وأضاف النائب أنه خلال مناقشة قانون إنشاء الصندوق السيادي تم التطرق إلى المواد الخلافية والخاصة بالأصول التابعة للشركات، حيث أنه تم الإتفاق على تركها للصندوق، إلا أن التصريح الأول لوزير قطاع الأعمال أفاد بأنه سيضع خطة خاصة بالوزارة لإستغلال أصولها.

وأكد النائب أن وزير قطاع الأعمال عليه أن يراجع البرلمان فى كافة القرارات التى تم إتخاذها، مع توضيح قيمة الأصول الغير مستغلة وهل هناك نية لبيع بعضها لسد الديون، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة خطة الوزير فى أولى اجتماعات اللجنة فى 21 أكتوبر.

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