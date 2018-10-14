ارتفاع حصيلة الضرائب على الخدمات الخاصة لـ2 مليار جنيه في 11 شهرا

ارتفعت حصيلة الضرائب على الخدمات الخاصة في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2017/2018 الماضي إلي ما يقرب من 2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.442 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 558 مليون جنيه.





وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ان حصيلة الضرائب علي الدمغة بلغت 12.035 مليار جنيه في الـ11 شهر الأولي للعام المالي الماضي مقابل 9.3 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي قبل السابق.





وذكرت التقرير ان ضرائب السلع المستورة بلغت 77.542 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقابل 54.9 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له.