الجمعية الدولية للقانون الدولي تنظم ندوة عن الوضع العربي الراهن.. مفيد شهاب: مصر الأكثر استقرارًا.. وخبير سياسي: 5 معايير أثرت على مصير الدول العربية.. أبرزها التفكك وبطء التعافي وتغلغل الإرهاب

مفيد شهاب:
مصر الأكثر أمنا واستقرارا في المنطقة العربية
خبير:
خبير:
فوضى أمريكا في العراق أسست لدولة داعش
تعافى مصر يساهم في عملية النهوض العربي
سفير المغرب:
تعافى مصر يساهم في عملية النهوض العربي
سفير المغرب:
العالم العربي يفتقد نموذجا للتقدم والتغيير
نظمت، اليوم، الجمعية الدولية المصرية للقانون الدولي، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، ندوة حول "المشهد العربي الراهن"، حاضر فيها الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إضافة إلى نخبة من السفراء العرب، منهم أحمد استازي، سفير المغرب، وحازم خيرت، سفير مصر السابق، لدي اسرائيل.
فى البداية، أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، أن الوضع العربي الراهن، يحتاج إلي إدراك، ليس بغرض التهويل أو التخويف، وإنما بغرض الوعي.
أضاف "شهاب" خلال افتتاحه للندوة، أن مصر رغم ما يحاك ضدها، إلا أنها تعد أكثر الأقطار أمنا واستقرارا من بقية الأقطار العربية، والتى وقعت في فخ المؤامرات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن النكسات التى يتعرض لها العالم العربي حاليا ليست بجديدة، مستعرضا أبرز الأحداث التي لحقت بالعالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار "يوسف" خلال كلمته، بالندوة التثقيفية للجمعية الدولية المصرية للقانون الدولي، للحديث عن الوضع العربي الراهن، إلى أن الفرق بين نكسات العرب في الماضي والحالي، سرعة التعافي، والتي بنيت بشكل كبير حاليا، حيث تبع العدوان الثلاثي في 56، خروج العدوان مباشرة، وأيضا حرب 67 أعقبها نصر أكتوبر 1973، إضافة إلى التسوية العربية، مع مصر بعد التصالح مع إسرائيل.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، بأن هناك آمالا كبيرة علقها الكثير على ثورات الربيع العربي، إلا أنها تفتتت بسبب التشرذم والمؤامرات.
وأوضح أن نموذج الصراعات بين الدولة العربية تغير إلى حلبة الصراعات الداخلية، بعد أن كان صراعا فيما بينها، قائلا:" يكفي أن ننظر إلى صراعات داخل دول عربية مهمة مثل سوريا والعراق واليمن".
وأكد المفكر السياسي، إن :"الصراعات العربية لم تكن آثارها فادحة، وذلك نتيجة لتوحدهم أمام العدو الخارجي، فكان هناك مفهوم سائد يسمى "القومية العربية"، أما في هذه المرحلة فالدولة العربية مهددة بشكل كبير، ودول منها معرضة للتقسيم فعلا، مثل العراق".
وتابع: "نعيش حالة من تفاقم الإرهاب على نحو غير مسبوق، فالفوضى التي خلقتها أمريكا بعد غزو العراق وثورات الربيع العربي، أدت إلى تأكيد الإرهاب، حيث أسس دولة "داعش" والتي استمرت لـ 4 سنوات".
وعن جامعة الدول العربية قال الدكتور أحمد يوسف:" إن مشكلة جامعة الدول العربية تكمن في تعاملها مع أمور ليس من اختصاصها، في حين نرى دولا تتلاشى فى أمور متفق عليها.
وأوضح أن:" دعم جامعة الدول العربية للقضية الفلسطينية إعلاميا ضعيف للغاية، وهو دور كان يجب علي الجامعة القيام به علي أكمل وجه، في المقابل نراها توقف عضوية سوريا، وهو أمر ليس من حقها، وكان يمكن أن تقوم بمناقشتها والضغط عليها.
بدوره، قال سفير المغرب بالقاهرة أحمد استازي، إن العالم العربي كانت له دوافع كبيرة نحو التقدم والتغيير إلا أنه لم يكن لديه نموذج يحتذى به.
وأضاف "استازي" في كلمة له بالندوة التثقيفية للجمعية الدولية المصرية للقانون الدولي والخاصة بمناقشة الوضع العربي الراهن، أن عدم وجود نموذج نقتفي أثره جعلنا نقف مكتوفي الأيدي وجعل استغاثة العرب متأخرة للغاية.
وأشار سفير المغرب بالقاهرة، إلى أننا نقف أمام اختيارات صعبة تتمثل في العودة لما يسمى الدولة الإسلامية والتي رفضتها جميع دول العالم العربي، معربا عن أمله في تغيير الوضع العربي إلي الأفضل.
نظمت، اليوم، الجمعية الدولية المصرية للقانون الدولي، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، ندوة حول "المشهد العربي الراهن"، حاضر فيها الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إضافة إلى نخبة من السفراء العرب، منهم أحمد استازي، سفير المغرب، وحازم خيرت، سفير مصر السابق، لدي اسرائيل.
فى البداية، أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، أن الوضع العربي الراهن، يحتاج إلي إدراك، ليس بغرض التهويل أو التخويف، وإنما بغرض الوعي.
أضاف "شهاب" خلال افتتاحه للندوة، أن مصر رغم ما يحاك ضدها، إلا أنها تعد أكثر الأقطار أمنا واستقرارا من بقية الأقطار العربية، والتى وقعت في فخ المؤامرات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن النكسات التى يتعرض لها العالم العربي حاليا ليست بجديدة، مستعرضا أبرز الأحداث التي لحقت بالعالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار "يوسف" خلال كلمته، بالندوة التثقيفية للجمعية الدولية المصرية للقانون الدولي، للحديث عن الوضع العربي الراهن، إلى أن الفرق بين نكسات العرب في الماضي والحالي، سرعة التعافي، والتي بنيت بشكل كبير حاليا، حيث تبع العدوان الثلاثي في 56، خروج العدوان مباشرة، وأيضا حرب 67 أعقبها نصر أكتوبر 1973، إضافة إلى التسوية العربية، مع مصر بعد التصالح مع إسرائيل.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، بأن هناك آمالا كبيرة علقها الكثير على ثورات الربيع العربي، إلا أنها تفتتت بسبب التشرذم والمؤامرات.
وأوضح أن نموذج الصراعات بين الدولة العربية تغير إلى حلبة الصراعات الداخلية، بعد أن كان صراعا فيما بينها، قائلا:" يكفي أن ننظر إلى صراعات داخل دول عربية مهمة مثل سوريا والعراق واليمن".
وأكد المفكر السياسي، إن :"الصراعات العربية لم تكن آثارها فادحة، وذلك نتيجة لتوحدهم أمام العدو الخارجي، فكان هناك مفهوم سائد يسمى "القومية العربية"، أما في هذه المرحلة فالدولة العربية مهددة بشكل كبير، ودول منها معرضة للتقسيم فعلا، مثل العراق".
وتابع: "نعيش حالة من تفاقم الإرهاب على نحو غير مسبوق، فالفوضى التي خلقتها أمريكا بعد غزو العراق وثورات الربيع العربي، أدت إلى تأكيد الإرهاب، حيث أسس دولة "داعش" والتي استمرت لـ 4 سنوات".
وعن جامعة الدول العربية قال الدكتور أحمد يوسف:" إن مشكلة جامعة الدول العربية تكمن في تعاملها مع أمور ليس من اختصاصها، في حين نرى دولا تتلاشى فى أمور متفق عليها.
وأوضح أن:" دعم جامعة الدول العربية للقضية الفلسطينية إعلاميا ضعيف للغاية، وهو دور كان يجب علي الجامعة القيام به علي أكمل وجه، في المقابل نراها توقف عضوية سوريا، وهو أمر ليس من حقها، وكان يمكن أن تقوم بمناقشتها والضغط عليها.
بدوره، قال سفير المغرب بالقاهرة أحمد استازي، إن العالم العربي كانت له دوافع كبيرة نحو التقدم والتغيير إلا أنه لم يكن لديه نموذج يحتذى به.
وأضاف "استازي" في كلمة له بالندوة التثقيفية للجمعية الدولية المصرية للقانون الدولي والخاصة بمناقشة الوضع العربي الراهن، أن عدم وجود نموذج نقتفي أثره جعلنا نقف مكتوفي الأيدي وجعل استغاثة العرب متأخرة للغاية.
وأشار سفير المغرب بالقاهرة، إلى أننا نقف أمام اختيارات صعبة تتمثل في العودة لما يسمى الدولة الإسلامية والتي رفضتها جميع دول العالم العربي، معربا عن أمله في تغيير الوضع العربي إلي الأفضل.