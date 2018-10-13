جدل حول مشروعية الختم الجديد في نقابة أطباء الأسنان

قال محمد بدوي الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، أصدر قرارا إداريا بإصدار ختم جديد للنقابة بديلا عن القديم، مضيفا أن قرار مجلس إدارة النقابة الصادر فى 28 سبتمبر الماضي، رفض طلبه لعدم وجود أي احتياج لهذا التغيير نهائيا.



وأكد الأمين العام للنقابة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم إصدار عدة قرارات أولها أن جميع الشهادات يتم توقيعها من الأمين العام للنقابة، لأن اللائحة تنص على ذلك لأنها من اختصاصات السكرتير العام.



وأوضح بدوي، أن من ضمن هذه القرارات أيضا قرار خاص بالمخاطبات والمراسلات لأنه توجد مشكلة لأنها كانت تصدر من النقابة دون تسجيلها في الصادرات، مضيفا أنه لضبط الدورة المستندية يجب ألا تخرج أي مراسلات أو مخاطبات دون رقم صادر أو وارد.



وأضاف بدوي، أن النقيب له الحق في إصدار كافة المراسلات والمخاطبات إلى الجهات المعنية ولكن يجب إدراجها في سجلات النقابة ثم يتم ختمها، مضيفا ان النقيب رفض هذه الخطوة ويريد ختم خاص به ليس له علاقة بمرحلة إدراج السجلات أو أختام النقابة، مشيرا إلى رفض المجلس ذلك الأمر وصدر قرار من المجلس بعدم وجود ختم جديد للنقابة.



وأشار الأمين العام إلى أن مجلس النقابة فوجئ فى 9 سبتمبر الماضي، أنه تم نشر إعلان من نقيب الأسنان بوجود ختم جديد للنقابة، مشيرا إلى أنه أثبت أن قرار النقيب مخالف لقرار المجلس.



وأوضح بدوي أن النقيب يريد التعدي بختمه الخاص على صلاحيات السكرتير العام فيما له من توقيع الشهادات والكارنيهات ويتعدى على الدورة المستندية بألا يدون في سجلات النقابة، مضيفا أن ذلك مخالف للقانون واللوائح ومجلس النقابة.

