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اقتصاد

المالية تبيع أدوات دين لتمويل عجز الموازنة بـ 34.25 مليار جنيه في أسبوع

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري طرح أدوات دين لتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة بقيمة تبلغ 34.25 مليار جنيه عبر 3 طروحات أسبوعية من سندات وأذون الخزانة.

قال تقرير أصدرته الوزارة إنها ستبيع أذون خزانة بـ33 مليار جنيه لآجال (91،182،364،273) يوما؛ خلال يومي الأحد و الخميس من هذا الأسبوع.

وأوضح التقرير أنها ستبيع اليوم الأحد، أجلي 91 و 273 يوما بـ 18.25 مليار جنيه ، و أجلي 182 و364 يوما بـ 18.75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

وتستهدف الوزارة أيضا لطرح سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.

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