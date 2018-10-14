المالية تبيع أدوات دين لتمويل عجز الموازنة بـ 34.25 مليار جنيه في أسبوع

تعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري طرح أدوات دين لتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة بقيمة تبلغ 34.25 مليار جنيه عبر 3 طروحات أسبوعية من سندات وأذون الخزانة.





قال تقرير أصدرته الوزارة إنها ستبيع أذون خزانة بـ33 مليار جنيه لآجال (91،182،364،273) يوما؛ خلال يومي الأحد و الخميس من هذا الأسبوع.





وأوضح التقرير أنها ستبيع اليوم الأحد، أجلي 91 و 273 يوما بـ 18.25 مليار جنيه ، و أجلي 182 و364 يوما بـ 18.75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.





وتستهدف الوزارة أيضا لطرح سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.



