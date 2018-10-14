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تعليم

بدء الدراسة بالمدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس..اليوم

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
تستعد المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس لبدء الدراسة رسميًا بها لأول مرة، بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول، والثاني اليوم الأحد.

وتعد هذه المدرسة هي مدرسة حكومية دولية، تابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية تطبق برامج البكالوريا الدولية الثلاث (IB) للعام الدراسي 2019/2018، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جرين لاند التعليمية.

من جانبها، أعلنت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أن مواعيد اليوم الدراسي غدًا ستكون كالتالي: بالنسبة لتلاميذ KG1 ، يبدأ يومهم الدراسي في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ويكون الانصراف في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، أما بالنسبة لتلاميذ KG2 فسيبدأ يومهم الدراسي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وقالت المدرسة في بيانها المعلن لأولياء الأمور، إن هذه المواعيد تخص غدًا فقط، أما في باقي الأيام ستكون من الثامنة صباحًا وحتى الثانية والنصف لجميع التلاميذ.

وأشارت المدرسة إلى أنه سيتم عقد اجتماع لأولياء الأمور وإدارة المدرسة ، يوم 10 نوفمبر 2018.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كان قد وافق على تشغيل هذه المدرسة خلال العام الدراسي الحالي 2018/2019 ، بعد الإقبال المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم، وفي ضوء ما حققته كلٍ من: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج من نجاحات، وحصول المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد على الاعتماد الدولي للبرنامج الابتدائي من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) ومواصفات الأيزو 9001 من منظمة (BSI) ، لذا فقد تم التعاون مع مؤسسة جرين لاند التعليمية والتوسع في تقديم الدعم الفني لمدرسة أخرى وهي المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس.

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