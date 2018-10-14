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برلمان

برلمانى: قطاع الأعمال العام أغنى وزارة في الحكومة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:45 ص
الدكتور هشام توفيق_وزير
الدكتور هشام توفيق_وزير قطاع الأعمال
أمينة الدسوقى
قال النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن وجود أصول غير مستغلة لعدد من شركات قطاع الأعمال دليل على الركود الذي تشهده تلك الشركات فضلا عن عدم تنشيط منتجاتها، لافتا إلى أن مجلس النواب داعم لخطة حصر الأصول غير المستغلة المملوكة لها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة، وبما لا يجور على حقوق العمال وحق الدولة فى الملكية أو المساهمين.

وأضاف زنط لـ"صدى البلد"، أنه لا مانع من التصرف فى الأراضى الغير مستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال مع ضرورة التأكد على عدم معارض هذه الخطوة لعمل المنشأة وخاصة أن هناك مساحات تم تركها للتوسع والتطوير فيما بعد، لافتا إلى أنه :"سبق وتم التصرف فى أراضى وأماكن مميزة بأبخس الأسعار، ولا نزال نادمين عليها".

وطالب النائب بضرورة هيكلة الإدارات وتطويرها بما يساهم فى إعطاء أعلى مؤشر للإنتاج وهامش ربح قوى، قائلا:" وزارة قطاع الأعمال العام أغنى وزارة بما لديها من أصول غير مستغلة".

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