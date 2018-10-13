رئيس وزراء البحرين لمسئول أمريكي: تعاون واشنطن مع أصدقائها وحلفائها ضرورة

أكد الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، أن تعاون الولايات المتحدة مع أصدقائها وحلفائها في المنطقة ضرورة تفرضها مقتضيات الامن والاستقرار بالمنطقة .



وذكرت وكالة الأنباء البحرانية، أنه جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء البحريني بنائب وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية جون سوليفان، حيث وصف الامير خليفة بن سلمان آل خليفة خلاله العلاقات البحرينية الامريكية بانها استراتيجية وتاريخية وقوية، معربا عن اعتزازه بالتطور المشهود في تعاون البلدين على مختلف الصعد وبما يحظى به من دعم في ظل السياسات التي ينتهجها الرئيس الامريكي دونالد ترامب تجاه الاصدقاء والحلفاء بالمنطقة.



وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتطويره في مختلف المجالات. .. مؤكدا حرص مملكة البحرين على تطوير أوجه التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ارتكازا على ما يجمع بين البلدين من تفاهم وتنسيق مشترك في العديد من القضايا الاقليمية والدولية.



ونوه رئيس الوزراء البحريني إلى أهمية التعاون القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات السياسة والأمنية والعسكرية في تعزيز جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جهته أشاد نائب وزير الخارجية الأمريكي بما توليه حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بكل ما يدفع بمسار العلاقات الثنائية إلى الأمام، مؤكدا حرص بلاده على تعميق علاقات التعاون والصداقة المتميزة مع مملكة البحرين في مختلف المجالات.