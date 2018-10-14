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اقتصاد

إعلان تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقق JANNA..اليوم

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
مدبولي
مدبولي
آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن اليوم الأحد 14/10/2018 سيبدأ عرض تفاصيل كراسة شروط حجز 7176 وحدة سكنية، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كمرحلة أولى، بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بمدن: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة.

حيث يبدأ التقديم (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستمر التقديم حتى الساعة 11:59 مساء يوم الأحد 4/11/2018، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 19/11/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم الخميس 13/12/2018، موضحًا أن التخصيص بأسبقية الحجز (online).

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