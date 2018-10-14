ضبط عدة قضايا فى مجال القمح والمواد البترولية.. حملات للاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة والغش التجارى والشهادات الصحية

- ضبط أمين مخزن لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأقماح قدرها 3000 طن

- ضبط مخزن حبوب بدون ترخيص بالشرقية

- شرطة التموين تحبط تهريب 3 آلاف طن دقيق وقمح وأرز للسوق السوداء





شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 25 قضية مواد بترولية إسطوانات البوتاجاز، و 481 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و 51 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و 167 قضية فى مجال الغش التجارى، و 1295 قضية فى مجال المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين، و52 قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها، و53 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و 12 قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و 7 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و 3 قضايا اتجار في الألعاب النارية.كما واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن حملاتها التموينية المُكثفة على أسواق التصنيع والتداول والمحال التجارية.أسفرت جهود الحملة بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط 20 قضية فى مجال الرقابة على السلع والأسعار ، 21 قضية فى مجال الرقابة على الصحة.وفى مديرية أمن الشرقية، تم ضبط مخزن حبوب " بدون ترخيص " كائن بدائرة مركز شرطة أبوحماد ملك المدعو محمود.م.ع - سن 47 - تاجر ، عثر بداخله على 25 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء.كما ضبط مخزن حبوب " بدون ترخيص " كائن بدائرة مركز شرطة أبوحماد ملك المدعو أسعد .ا.م - سن 48 - تاجر ، وعثر بداخله على 12 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء.وفى سياق متصل تم ضبط مخزن حبوب " بدون ترخيص " كائن بدائرة مركز شرطة الحسينية ملك المدعو خليل.م.م- سن 40 - تاجر ، وعثر بداخله على 8 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء.وفى ذات السياق بمديرية أمن الغربية، تم ضبط المدعو محمد.م.أ – سن 63 ، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون ، وبحوزته 3 طن أسمدة زراعية مدعمة، و المدعو على.إ.م - صاحب محل أسمدة زراعية ، كائن بدائرة مركز شرطة المحلة ، وبحوزته واحد طن أسمدة زراعية مدعمة، و المدعو أمجد.أ.ع- صاحب محل لبيع المخللات "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة مركز زفتى وبحوزته واحد طن مخللات متنوعة مجهولة المصدر.فيما تم ضبط بمديرية أمن القليوبية المدعو عبد الباسط.ع.ع - سن 42 مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب ، لإدارته مخزن لحوم و مصنعاتها "بدون ترخيص" ، وبحوزته 2 طن كبدة مستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.وفي سياق متصل بمديرية أمن سوهاج، تم ضبط صاحب مركز تعبئة سكر تموين مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، لتعبئته سكر تمويني ناقص الوزن مجهول المصدر وبدون فواتير، و ضبط ٥ طن سكر تموينى.وفي سياق متصل بمديرية أمن أسيوط، تم ضبط 104 قضية فى مجال المخابز، 16 قضية عدم إعلان عن الأسعار.فيما شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية "خاصةً سلعة الأرز" عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والتداول بقصد رفع أسعارها ، وكذا متابعة المطاحن المنتجة للدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المُدعم من قبل الدولة.وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 11 قضية ضبط خلالها 3131,150 طن عبارة عن "أقماح – دقيق بلدى - أرز شعير " .وشملت القضايا ضبط أمين صومعة بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأقماح المحلية والمستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قدرها 3000 طن لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، ومخلوطة بنسبة كبيرة من الشوائب والأتربة، تمهيدًا لطحنها وتوزيعها على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المُدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة .وضبط مالك مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ وبحوزته 25 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء وضبط مالك مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وبحوزته 25 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء.وضبط مالك مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة وبحوزته 15 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء.جاء ذالك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على إستقرار السوق والتأكد من توافر كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.