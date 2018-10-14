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حوادث

حملات أمنية بالمحافظات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
صورة أرشيفية - إزالة
صورة أرشيفية - إزالة التعديات
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف.

أسفرت جهود الحملة التى شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عن تأمين تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات متنوعة، و بمديرية أمن الشرقية تأمين تنفيذ 26 قرار إزالة تعديات متنوعة، وبمديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ 12 قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.

وفي سياق متصل بمديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ 13 قرار إزالة حالات تعدى متنوعة، و بمديرية أمن بنى سويف تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة، و بمديرية أمن المنيا: تأمين تنفيذ 58 قرار إزالة تعديات متنوعة، وبمديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ 145 قرار إزالة تعديات متنوعة، وبمديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ 99 قرار إزالة تعديات متنوعة.

وفى ذات السياق بمديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات متنوعة، و بمديرية أمن جنوب سيناء تأمين تنفيذ 42 قرار إزالة تعديات المتنوعة، و بمديرية أمن الغربية تأمين تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات متنوعة، وبمديرية أمن كفرالشيخ تم تأمين تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات متنوعة، وبمديرية أمن الدقهلية تأمين تنفيذ إزالة تعديات واقعة على بحيرة المنزلة بمساحة 6 أفدنة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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