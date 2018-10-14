الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلا مأوى في مختلف الجهات والمواقع الشرطية

واصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة "كلنا واحد" بتنظيم عدد من الزيارات للأطفال "بلا مأوى" فى مختلف الجهات والمواقع الشرطية لإطلاعهم على الدور الذي يقوم به رجل الشرطة فى حماية أمن الوطن والمواطنين.



فقد استقبلت مديريات أمن ( المنيا ، الأقصر ، بورسعيد ) عددًا من أطفال دور الرعاية لزيارة بعض الجهات الشرطية والتى من بينها ( الحماية المدنية – شرطة النجدة – إدارة المرور – أقسام الشرطة ) للتعرف على دور رجال الشرطة فى حماية المواطنين وممتلكاتهم ، وعقب ذلك تم اصطحابهم إلى نادى ضباط الشرطة بصحبة بعض الضباط لقضاء يوم ترفيهى .



جاء ذلك فى إطار البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى والتى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والعمل على إدماج تلك الفئة من الأطفال بالمجتمع، والتعديل من سلوكهم، وإلحاقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتشجيعهم وعمل برامج تأهيلية لهم، وتعليمهم حرف ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل بعد بلوغهم السن القانونى .



