ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية و50 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:11 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي - رامى المهدى
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 7235 مخالفة مرورية متنوعة، 50 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 7235 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 2469 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.


وفى سياق متصل وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 50 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

مدرب المغرب ينتقد أداء فريقه أمام جزر القمر

توفيق عكاشة: سيدة تشتري توك توك في جهاز ابنتها.. فيديو

هاني رمزي يوجه رسالة لـ تريزيجية بعد مباراة سوازيلاند.. فيديو

القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو

الإنتاج الحربي يفتح النار على الزمالك بسبب عامر عامر .. فيديو

توفيق عكاشة لـ زوجته: يا خرابي يا حياة كانت شورة طين

هاني رمزي يفجر مفاجأة حول أداء المنتخب فى مباراة سوازيلاند..فيديو

إعلان تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقق JANNA..اليوم

خبير أمني: هشام عشماوي السبب الرئيسي في طول فترة مكافحة الإرهاب بسيناء

نقيب البيطريين يفجر مفاجأة حول توقيت منع تداول الطيور الحية

تصريح السفر يمنع باسم مرسي من السفر لليونان.. والزمالك يفكر في استعادته

مدرب المنتخب: نتابع تونس بشكل جيد.. وهدفنا صدارة المجموعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

هاني رمزي: غياب صلاح سيؤثر علينا وكوكا حظه سيئ.. فيديو
سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو
سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا
القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو
سامح شكري: علاقات مصر متنوعة ومتوازنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟