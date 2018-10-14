ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية و50 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 7235 مخالفة مرورية متنوعة، 50 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





وتمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 7235 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 2469 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.









وفى سياق متصل وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 50 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



