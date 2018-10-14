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برلمان

3 لجان نوعية بالبرلمان تناقش خطة عملها.. اليوم

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:14 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عملها، الأحد، حيث تعقد ثلاث لجان نوعية اجتماعاتها وهى لجنة الصناعة برئاسة النائب فرج عامر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة أحمد بدوى، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى.

وبحسب الجدول فإن لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر ستناقش خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

كما ستضع لجنة الإدارة المحلية خطة عملها، فضلا عن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى والذى يعد أول اجتماع لها بعد إجراء انتخابات اللجان النوعية التى تم تشكيلها مع بداية جلسات البرلمان فى 2 أكتوبر.

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