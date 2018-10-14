3 لجان نوعية بالبرلمان تناقش خطة عملها.. اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عملها، الأحد، حيث تعقد ثلاث لجان نوعية اجتماعاتها وهى لجنة الصناعة برئاسة النائب فرج عامر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة أحمد بدوى، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى.





وبحسب الجدول فإن لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر ستناقش خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.



