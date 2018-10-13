مميش خلال احتفالية المتفوقين: السيسي حريص على الارتقاء بالعملية التعليمية

شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم السبت، احتفالية النادي العام لتكريم المتفوقين علميًا من العاملين بالهيئة وأبنائهم لعام 2018.



وفي كلمته، عبر الفريق مُهاب مميش عن سعادته لتواجده بين أبناءه العاملين في الهيئة وأبنائهم من المتفوقين علميًا، مُقدمًا التهنئة للمُكرمين وأسرهم لما بذلوه من جهد لتحصيل العلم وتحقيق التفوق، موجهًا التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في إعداد الدولة المصرية وإعادتها إلى الريادة السياسية والاقتصادية لتكون في مصاف الدول المتقدمة.



وأكد حرص هيئة قناة السويس على تنفيذ توجيهات الرئيس للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال رفع مستوى الخدمات التعليمية المُقدمة من قبل منظومة المدارس التابعة لها، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر للمتفوقين علميًا من العاملين في الهيئة وأبنائهم، كتقليد مُتبع من قبل النادي العام للهيئة لإعلاء قيمة العلم والتفوق، بما يمكن معه خلق كوادر جديدة في كافة المجالات تتحلى بالعلم والتفوق باعتبارهم الثروة الحقيقية لمصرنا الحبيبة والوقود الذي لاينضب نحو التنمية الشاملة.



وتابع الفريق مميش حديثه موجهًا التحية للعاملين بالهيئة، مؤكدًا أنهم ضربوا أروع المثل في التفوق في الأداء والتطبيق في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي ، ودعاهم إلى التمسك بالعمل والتفوق باعتباره السبيل لتظل قناة السويس الممر الملاحي الأهم والأسرع بين مثيلاتها، فضلًا عن دورهم في نجاح خطط الهيئة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط.



حضر الاحتفالية أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشارين وقيادات الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة النادي العام ومديرو مدارس الهيئة بالمراحل التعليمية المختلفة وأولياء الأمور للطلبة المكرمين، وذلك بنادي الشاطيء التابع للهيئة بالإسماعيلية.



بلغ عدد المُكرمين المتفوقين من العاملين بالهيئة وأبنائهم 288 مُكرمًا، بواقع 23 مُكرمًا من الحاصلين على درجة الدكتوراة، و 76 مكرمًا من الحاصلين على درجة الماجستير، و 73 من الحاصلين على الشهادات الجامعية المختلفة بالإضافة إلى تكريم 46 طالبًا من الحاصلين على الشهادة الثانوية و 70 طالبًا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.



بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، توضح أهمية العلم في بناء الأمم والحضارات وتُعلي من شأن العلم والعلماء.



ووجه المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة النادي العام، الشكر للفريق مُهاب مميش لدعمه المستمرلكافة أنشطة النادي العام، وحرصه الدائم على تطوير منظومة الأندية لخدمة رواد النادي العام من العاملين بالهيئة ومواطني مدن القناة، مشيرًا إلى أهمية الاحتفالية التي ينظمها النادي العام لتكريم المتفوقين بشكل دوري والتي تأتي هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، داعيًا المُكرمين للتحلي بروح نصرأكتوبر في تحمل المسئولية والعمل لصالح الوطن بما يدفع البلاد نحو التنمية والتقدم.



فيما عبر الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس عن سعادته بالاحتفالية وتزايد أعداد المُكرمين عامًا بعد عام، مشيرًا إلى أن العاملين بهيئة قناة السويس نموذجًا ينبغي أن يحتذى به في في العلم والعمل، مؤكدًا شعوره الدائم بالفخر بأن تحمل جامعة قناة السويس هذا الإسم المُستمد من قناة السويس المرفق الملاحي العالمي ورمز الوطنية على مر العصور، مؤكدًا أن التعاون بين جامعة قناة السويس وهيئة قناة السويس تعاون ممتد ومتواصل في عدة اتجاهات.



وقد أهدى المهندس محمد عبد العظيم درع يوم التفوق للفريق مُهاب مميش، فيما قدم الفريق مُهاب مميش درع النادي العام لكل من الدكتور عاطف أبو النور، والدكتور سامي هاشم، والأستاذة فلك الديب، بالإضافة إلى درع أخر للمهندس محمود بشاري عضو مجلس إدارة الهيئة ، ودرع آخر للنائب أشرف عمارة. في ختام الاحتفالية، قام الفريق مُهاب مميش بتقديم شهادات التقدير للمُكرمين من المراحل التعليمية المختلفة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في رحلة العلم والعمل.