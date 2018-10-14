زوجي لا يقبل بحجابي فماذا أفعل.. علي جمعة يجيب

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سيدة تقول" زوجي لا يقبل بحجابي فماذا أفعل".



أجاب المفتي السابق، في فيديو له عبر اليوتيوب، أن الحجاب ليس من رأي العلماء، لكنه فرض من الله عز وجل علينا، والرجل والمرأة لكل منهما عورة ممنوعة كشفها.



وأضاف: كانت الصحابيات يكشفن وجوههن في الحياة الخاصة لكن كان يخرجن النقاب، فالنقاب ليس فرض لكن الحجاب هو فرض.

