رئيس المحافظين يوضح رؤية الحزب الإصلاحية في لقائه مع أمانة العدوة.. صور

نظّم حزب المحافظين لقاءً مع أمانة مركز العدوة بمحافظة المنيا، وتم استعراض مبادئ وأهداف الحزب وعملية التواصل مع المواطنين لنشر أهداف ورؤية الحزب في ضوء اللقاءات التنيظيمية التي يعقده مع أمانات الحزب المختلفة، .





واستعرض المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، برنامج وأهداف الحزب، ورؤيته الإصلاحية، قائلا «إن الحزب يعتبر من الأحزاب الأقلية ويعمل في خانة المعارضة السياسية وينتهج ولديه برامج تفصيلية تهدف لإصلاح المنظومة بشكل عام».





وأضاف قرطام، خلال كلمته في اللقاء التعارفي للحزب، الذي عقد بالمقر الرئيسي، أن الحزب ينتهج مبدأ الديمقراطية المفتوحة في كافة تعاملاته السياسية الداخلية، مضيفا أن الأقلية السياسية هي معارضة تمارس الحقوق السياسية منها السعي إلي السلطة والمشاركة في تشكيل الوزارة وانتخابات المحليات، مؤكدا أن الرئيس يحتاج إلي معارضة سياسية حقيقية.





وأوضح قرطام، أن مصر لديها دستور من أفضل الدساتير لكنه يحتاج إلي تطبيق، فالحزب يسعي إلي تفعيل الدستور وتطبيقه فهو يضمن العدالة الاجتماعية ومساواة المواطنين في فرص التعليم والصحة، وهو أحد شروط التكافؤ.





وأكد المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، أن اللقاء تضمن استعراض لرؤية الحزب خلال المرحلة المقبلة، قائلا « إنه تم التأكيد على انحياز الحزب لهموم وقضايا المواطنين في كافة المحافظات المختلفة».



