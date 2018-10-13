ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس المحافظين يوضح رؤية الحزب الإصلاحية في لقائه مع أمانة العدوة.. صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
نظّم حزب المحافظين لقاءً مع أمانة مركز العدوة بمحافظة المنيا، وتم استعراض مبادئ وأهداف الحزب وعملية التواصل مع المواطنين لنشر أهداف ورؤية الحزب في ضوء اللقاءات التنيظيمية التي يعقده مع أمانات الحزب المختلفة، .

واستعرض المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، برنامج وأهداف الحزب، ورؤيته الإصلاحية، قائلا «إن الحزب يعتبر من الأحزاب الأقلية ويعمل في خانة المعارضة السياسية وينتهج ولديه برامج تفصيلية تهدف لإصلاح المنظومة بشكل عام».

وأضاف قرطام، خلال كلمته في اللقاء التعارفي للحزب، الذي عقد بالمقر الرئيسي، أن الحزب ينتهج مبدأ الديمقراطية المفتوحة في كافة تعاملاته السياسية الداخلية، مضيفا أن الأقلية السياسية هي معارضة تمارس الحقوق السياسية منها السعي إلي السلطة والمشاركة في تشكيل الوزارة وانتخابات المحليات، مؤكدا أن الرئيس يحتاج إلي معارضة سياسية حقيقية.

وأوضح قرطام، أن مصر لديها دستور من أفضل الدساتير لكنه يحتاج إلي تطبيق، فالحزب يسعي إلي تفعيل الدستور وتطبيقه فهو يضمن العدالة الاجتماعية ومساواة المواطنين في فرص التعليم والصحة، وهو أحد شروط التكافؤ.

وأكد المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، أن اللقاء تضمن استعراض لرؤية الحزب خلال المرحلة المقبلة، قائلا « إنه تم التأكيد على انحياز الحزب لهموم وقضايا المواطنين في كافة المحافظات المختلفة».

وأضاف الشريف، أن أمانة العدوة بالمنيا تعتبر من أحدث الأمانات التي شكلها الحزب خلال الفترة السابقة، مشيرا إلي أنه تم الإعلان عن اكاديمية المحافظين والتي تهدف للتأهيل السياسي والدفع بالكوادر الشبابية في الانتخابات.
رئيس المحافظين يوضح رؤية الحزب الإصلاحية في لقائه مع أمانة العدوة.. صور
رئيس المحافظين يوضح رؤية الحزب الإصلاحية في لقائه مع أمانة العدوة.. صور
رئيس المحافظين يوضح رؤية الحزب الإصلاحية في لقائه مع أمانة العدوة.. صور

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة ينفعل فجأة على فريق إعداد البرنامج على الهواء

منع تامر حسني من الكلام والغناء لمدة شهر

أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء جمعه مع حسني مبارك.. فيديو

مدمن هيروين يشنق طفلة عشيقته بحزام في خزانة ملابس بأمريكا.. صور

شاهد... رد فعل إلهام شاهين بعد فوز ليلى علوي بجائزة أفضل ممثلة

أول رد فعل من الزمالك على صور جروس وزجاجات الخمر

ترامب لـCBS الأمريكية: لن أغضب السعودية

الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس بسبب الشبورة المائية والبرودة غدا

مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

برشلونة يرفع الشروط الجزائية لـ لاعبيه لمنع تكرار صدمة نيمار

الزعفران.. قصة القصر الغامض من الحصوة لمقر أكبر جامعات مصر

الصحة تحذر من مكمل غذائي موجود بالأسواق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

موسى: حديث السيسي عن حرب أكتوبر الأقوى ومحدش يفكر يهوب ناحية مصر.. فيديو
الفيروسات الكبدية: مصر أول دولة في العالم مرشحة للقضاء على فيروس سي
صناع الأب الروحى يهدون إحدى حلقاته لروح غنوة شقيقة أنغام
عكاشة يتعرض لموقف محرج وفريق الإعداد يتدخل لمساعدته
تونس تفوز على النيجر وتقتنص صدارة المجموعة من مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟