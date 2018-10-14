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حوادث

ضبط 706 كتب مخالفة لضوابط ولوائح الأزهر وإدارة مكتبات بدون ترخيص

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:09 ص
صورة أرشيفية - كتب
صورة أرشيفية - كتب
مصطفى الرماح - عمرو خليفة
شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة أمنية لحماية حقوق الملكية الفكرية والجريمة بشتى صورها والتى من بينها متابعة مدى التزام العاملين فى مجال حقوق الملكية الفكرية باتباع أحكام القوانين المنظمة للعمل، وإستهداف المكتبات والمطابع القائمة على إصدار وبيع كتب دينية للأطفال تتضمن أفكار متشددة لا تتناسب مع المرحلة العمرية لهم خاصةً وأنه يتم تدريسها ببعض الحضانات، مما يؤثر بالسلب على التكوين الفكرى والثقافى للنشء وأسفرت عن ضبط 706 نسخة مؤلفات متنوعة مخالفة.


وخلال الحملة التى شنتها الأجهزة الامنية تم ضبط 706 كتب "مخالف لضوابط ولوائح الأزهر وإدارة المكتبة بدون ترخيص، وبيع وعرض كتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، و قيام المكتبة بإصدار بعض الكتب الدينية بالمخالفة للضوابط واللوائح والقرارات المنظمة لذلك من الأزهر، وقيام المكتبة بإصدار كتب رغم عدم تسجيل المكتبة كعضو باتحاد الناشرين، و عرض وبيع الكتب بدون رقم إيداع.

وتم ضبط ضبط المدير المسئول عن المكتبة المدعو على أ. ع- مواليد 1988، مقيم بمحافظة الفيوم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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