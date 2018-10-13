7 طرق طبيعية للقضاء على مشاكل الحموضة

يعتبر الحموضة من أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على هذه الأزمة، ويبحث معظمنا عن سبل طبيعية للتخلص منها.





ونشر موقع"بولد سكاى" الهندى، أن هناك مجموعة من النصائح يمكن من خلالها التصدى لهذه الأزمة منها.





1- يجب شرب الماء بكمية كافية خلال اليوم، علي أن يكون الماء فاترا أو متوسط البرودة ، كما يفضل شرب الماء علي الريق كل صباح وقبل الاكل بنصف ساعة.

2- لا يفضل النوم او الاستلقاء علي الظهر مباشرة بعد الاكل.

3- عمضغ الطعام بشكل جيد عند الأكل قبل أن تبلعه, فاللعاب مقاوم طبيعي للحموضة كما ان مضغ الطعام جيدا يسهل من عملية الهضم بشكل عام.

4- لا تشرب الكثير من الماء او المشروبات الحمضية مع الطعام والأفضل أن تشرب نصف كوب من الماء قبل تناول الطعام ونصف كوب أثنائه.

5- تناول الاكل ببطء اذا شعرت بالشبع ولا تفرط فى تناول الطعام ولا تتناول طعامك بسرعة ، ولا تتناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً من كل يوم.

6- ممارسة رياضة المشي السريع لمدة 20 دقيقة كل يوم.