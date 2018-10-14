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اقتصاد

نيفين جامع: البنك الزراعي وفر تمويلات بـ2.8مليار جنيه في 26 عاما

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
جامع
جامع
محمد صبيح
أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن جملة بروتوكولات التعاون مع البنك الزراعي المصري خلال الـ26 الماضية بلغت 2.8 مليار جنيه بإجمالي 156 ألف قرض للمشروعات الصغيرة.

وقالت نيفين جامع في تصريحات صحفية، إن هناك دعما مستمرا من الجانبين للتوسع في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الفقيرة لرفع الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا ووفقا لسياسة الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضحت أنه من بين تلك التمويلات، الخاصة بالمناطق الريفية وصغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية و الداجنة، بالتنسيق مع 1210 فرعا للبنك الزراعي المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

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