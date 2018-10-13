شاهد.. فنانة تشكيلية تعلم الأطفال كيفية صناعة الورق من قش الأرز

قالت إيناس محمد، الفنانة التشكيلية، إنها تقوم بتعليم الأطفال طريقة صناعة الورق من قش الأرز والمخلفات الزراعية بطريقة يدوية، من ثم يبدأون بتصميم مجموعة من الأشكال الفنية بالورق.



وأوضحت إيناس خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمود سعد في برنامج"باب الخلق" المذاع علي فضائية النهار، أنهم يقومون بجمع وتخزين طن من قش الأرز الجاف أسبوعيا، ثم يبدأون بتسخينه مع الماء لمدة 3 ساعات، لتبدأ عملية التنظيف والطحن.



واشارت، إلي أن هناك مجموعة من الصم والبكم قاموا بالاشتراك معها في صناعة الورق بكافة أحجامه من عام 2006.