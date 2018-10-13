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توفيق عكاشة: ابني عاوز يعمل مزرعة بـ 4 بطات وقالى آكلهم.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
أسامة علي
سخر الإعلامي توفيق عكاشة على الهواء ببرنامج "مصر اليوم" من ابنه إبراهيم الذى يدرس الإعلام خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "الحياة" قائلا:" الواد ابراهيم ابنى راح جاب 4 بطات ذكر وبيقول هعمل مزرعة بط، ربنا يديله الصحة واد خطير هيعمل مزرعة بط بـ 4 بطات.

وتابع :" قلتله إن شاء الله يا إبراهيم فى الاخر هناكلهم"، مشيرا إلى أن إبنه شرح له طريقة تكوين المزرعة.

وأوضح"عكاشة" أنه قال لإبنه، أن المشروع يحتاج إلى جهد ومثابرة، فرد عليه ابنه قائلا:" طب كل البط أنت بقى"، متابعا قلت لإبنى حاضر.

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