مصطفى عسل.. أخر الحلقات المضيئة في مسلسل إنجازات الاسكواش الأهلاوي

حقق مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي في الإسكواش إنجازا عالميا غير مسبوق، بعدما نجح في التتويج بالميدالية الذهبية بدورة بوينس أيرس للشباب التي أقيمت فى الأرجنتين في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر الجاري.



وكتب مصطفى عسل سطرا جديدا من سطور المجد الرياضي للرياضة المصرية بسواعد أبناء النادي الأهلي والذي كان وسيظل القاطرة التي تقود الرياضة المصرية لحصد الانتصارات في شتى الألعاب الرياضية على كافة الأصعدة الإقليمية منها والدولية.



لاعب الأهلي الشاب يسير على خطى الأجداد في رياضة الإسكواش بعدما كان النادي الأهلي رائدًا في إدخال لعبة الإسكواش إلى مصر قبل 100 عام ،عندما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي اعتماد لعبة الإسكواش عام 1918 وتجهيز الأدوات والملاعب اللازمة لها لتنطلق رياضة الإسكواش من قلب الاهلي.



وقدم النادي الأهلي على مدار تاريخه العديد من الأبطال العالميين في رياضة الإسكواش على مدار مائة عام ، بداية من محمود عبد الكريم والذي كان أحد أبرز نجوم اللعبة على مدار تاريخها بعدما فاز ببطولة انجلترا المفتوحة أعوام ‏1946‏ و‏1947‏ و‏1948‏ و‏1949 كما بزغ نجم إبراهيم أمين لاعب الأهلي والذي فاز ببطولة انجلترا في عامي ‏1956‏ و‏1960.‏



وتسلّم عبد الفتاح أبو طالب أحد أبناء النادي الأهليفي لعبة الإسكواش الراية ونجح في فرض نفسه بقوة وتمكن من تحقيق بطولة إنجلترا أعرق بطولات الإسكواش في ثلاث مناسبات في أعوام‏ 1963‏ و‏1964‏ و‏1965.



في حقبة السبعينيات تألق جمال عوض لاعب الأهلي وتوج ببطولة إنجلترا للهواة عامي‏1977‏ و‏1978.‏



وهناك ايضًا كل من عباس قاعود صانع نجوم الإسكواش مدرب مثلما كان لاعبا متميزا حقق العديد من البطولات الإقليمية والدولية.



تمضى الأيام ويظل النادي الأهلي على العهد في إعداد و تقديم الأبطال القادرين على رفع راية الوطن عاليا في المحافل الدولية والقارية في مختلف الألعاب بعدما نجح عمرو شبانة لاعب النادي في تحقيق لقب بطولة العالم للإسكواش ثم كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والذي توج ببطولة العالم للإسكواش في عام 2016 .



أخيرا وليس آخرا ظهر اسم مصطفى عسل كأخر حبة في عنقود مواهب رياضة الإسكواش في مصر والنادي الأهلي وينجح في إحراز الميدالية الذهبية بدورة بوينس أيرس الأولمبية للشباب التي أقيمت في الأرجنتين في إنجاز تاريخي يشار له بالبنان وتأكيد على أن الأهلي الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها البطولات.