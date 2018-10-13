وزير التعليم العالي: تخصيص 27 مليون جنيه لدعم صناعة الطلاب لسيارات السباق.. صور

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن اختيار جامعة عين شمس لتنظيم رالى السيارات الكهربائية ينبع من كونها رائدة في هذا المجال، من خلال طلاب كلية الهندسة الذين نجحوا في الحصول على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة Formula student UK، متفوقين بذلك على 82 جامعة عالمية.



وأضاف عبد الغفار، خلال فعاليات رالي الجامعات المصرية للسيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية، أن قيمة الجوائز بمسابقة السيارات، تصل 2 مليون جنيه، فضلًا عن تخصيص 27 مليون جنيه لدعم صناعة الطلاب لسيارات السباق، الذي يمكن أن يغير سوق صناعة السيارات داخل مصر، ويفتح الطريق أمام صناعة وطنية كبيرة من خلال الشراكة مع العديد من مؤسسات الدولة، من بينها أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة، ووزارة الإنتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع وغيرها الكثير.



وأوضح وزير التعليم العالي، أن انطلاق رالي السيارات من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد أن مصر تتجه لبناء مستقبلها علي كافة المستويات بأيدي شبابها الطموح.