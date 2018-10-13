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أخبار العالم

الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال ترامب على يد داعش

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:50 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رحيم يسري
كشفت صحيفة "دايلي بيست" الأمريكية عن محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مانيلا عاصمة الفلبين، حسبما نقلت الصحيفة عن ضباط في القوة االسرية التابعة للاستخبارات والمكلفة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية رئيس الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنه كان من المخطط قتل الرئيس ترامب بعد وصوله للمدينة للقاء نظيره الفلبيني رودريجو دوتيري وعدد من القادة الآخرين في قمة "آسيان 50" في نوفمبر 2017.

وقال العميل السري أودري جيبسون إنه وردت إليهم معلومات حقيقية تؤكد إمكانية استهداف القمة على يد تنظيم داعش الإرهابي، موضحًا أنه تم تتبع تلك المعلومات لتحديد مكان الإرهابي ليكتشفوا إقامته في العاصمة مانيلا بالقرب من فندق الرئيس ترامب.

وأضاف أنه قبل 20 دقيقة من هبوط طائرة الرئيس في الفلبين لم يتمكنوا من تحديد مكان الرجل، إلا أن الفريق الأمريكي تمكن من ملاحقة الرجل حتى منطقة على بعد ميل واحد من الفندق الذي يقيم فيه ترامب ونجحوا في إلقاء القبض عليه بالتعاون مع الشرطة الفلبينية.

وربطت الصحيفة بين تلك الواقعة، وأخرى مماثلة وقعت قبل 21 عاما في نفس المكان، حينما زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون العاصمة الفلبينية في 1996، حيث اندلعت مظاهرات وقتها احتجاجا على تلك الزيارة مما دفع الشرطة لإغلاق عدد كبير من الطرق وتغيير مسار الموكب الرئاسي، مشيرة إلى المعلومات الاستخباراتية التي رجحت محاولة اغتيال كلينتون على يد تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن.

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