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أخبار العالم

السلطات السعودية تقرر محاسبة إعلامي شهير شبه ميسي بالمخدرات

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
سيطرت حالة من الجدل على الساحة السعودية بعد خروج فيديو لأحد الإعلاميين السعوديين"وليد الفراج"، شبّه فيه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمخدرات، قائلا" ميسي مثل المخدرات الجميع يحبه".

وعقب انتشار الفيديو قررت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراء حول الأمر وأعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، منوهة إلى خطر المخدرات.

وجاءت تغريدة المديرية العامة لمكافحة المخدرات "نؤكد للجميع أن هذا الكلام عارٍ من الصحة نظرًا لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات".

واستكملت..  "‏‎#المخدرات آفة، واضرارها ليست على ‎#الفرد فقط ولكن تمتد إلى ‎#الأسرة و ‎#المجتمع كونها من الإنحرافات الإجتماعية المدمرة للشعوب. #السعودية ‎#توعية ‎#حياتنا_قيم".

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