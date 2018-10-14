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اقتصاد

المصري للدراسات الاقتصادية ينظم ندوة لإتاحة المعلومات الأربعاء المقبل

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:18 ص
صدى البلد
آية الجارحي
يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة حول إتاحة المعلومات وإعلان وتحليل مركز مصر التنافسي وفقا لتقرير التنافسية العالمية الأربعاء المقبل.

وفي مبادرة من المركز المصري أعد "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر" بهدف المساهمة في سد الفجوة المعلوماتية بمصر، حيث يحتوي الدليل على معلومات عن كل أقاليم ومحافظات مصر والتي يحتاجها أي مستثمر صناعي.

كما سيتم خلال الندوة عرض نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 ومناقشتها من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

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