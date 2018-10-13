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أخبار العالم

بعد إعلان مكافحة المخدرات محاسبته.. إعلامي سعودي عن إدمان ميسي: زلة لسان

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
ردّ الإعلامي السعودي وليد الفراج على الهجوم الذي شنه الشعب السعودي ضده وإعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اتخاذ الإجراءات ضده بسبب انتشار فيديو له شبّه خلاله اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمخدرات، قائلا "ميسي مثل المخدرات.. الجميع يحبه". 

وغرّد الفراج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مؤكدًا أن ما جاء في الفيديو "زلة لسان.. وأن الخطأ نجم عن عدم تذكره لكلمة إدمان". 

وكانت قد سيطرت حالة من الجدل على الساحة السعودية بعد خروج فيديو لأحد الإعلاميين السعوديين "وليد الفراج"، شبه به اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمخدرات، قائلاً "ميسي مثل المخدرات.. الجميع يحبه".

وعقب انتشار الفيديو قررت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراء حول الأمر معلنة ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، منوهة إلى خطر المخدرات. 

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