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رياضة

مدرب المغرب ينتقد أداء فريقه أمام جزر القمر

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
رينارد
رينارد
حسن العمدة
أعرب هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أسفه بسبب المستوى المتواضع الذي قدمه لاعبو أسود الأطلس، خلال مواجهة جزر القمر.

وكان منتخب المغرب قد حقق فوزًا على جزر القمر، اليوم السبت، بنتيجة 1-0، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأضاف رينارد، في تصريحات متلفزة: "غياب الإبداع وراء الأداء الباهت والمخيب للمنتخب في المباراة".

وتابع: "لم أجد حلولًا خلال المباراة، ولذلك أنا من يتحمل مسؤولية الأداء. منتخب المغرب لم يكن جيدًا، لكنه حقق الأهم".

وأردف: "أشكر الجمهور على دعمه، لأنه كان يستطيع أن يصفر علينا وينتقدنا، بسبب المستوى المتواضع، لكنه دعمنا حتى إحراز الهدف في الوقت بدل الضائع".

وأتم: "لحسن الحظ، أننا انتصرنا في هذه المباراة من ركلة جزاء، لأننا لم نلعب كرة قدم، وركزنا فقط على الكرات العالية بدون معنى، فضلًا عن الهفوات التي حدثت في المباراة".

يذكر أن منتخب المغرب يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية برصيد 6 نقاط، خلف الكاميرون المتصدر (7 نقاط).

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