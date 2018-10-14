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سامح شكري لـ روسيا اليوم: تنفيذ اتفاقية الضبعة وإقامة محطة الطاقة النووية خلال زيارة الرئيس السيسي لموسكو .. على قطر التخلى عن سياساتها.. والجهود المصرية مستمرة لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:35 ص
سامح شكري خلال الحوار
سامح شكري خلال الحوار
رحيم يسري
- شكري في تصريحات لـ روسيا اليوم: لقاء سنوي يجمع الرئيس السيسي مع بوتين 
- التحالف العربي يقوم بعمل جليل 
- مصر تسعى لتقريب وجهات النظر وضمان مصالح الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.


أجرى سامح شكري وزير الخارجية لقاء خاص مع قناة روسيا اليوم، أشار خلاله إلى العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا وزيارة الرئيس السيسي المرتقبة لموسكو، كما تطرق أيضا إلى الأزمة الخليجية مع قطر إضافة إلى القضية الفلسطينية.

وأشار شكري إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 6,5 مليار دولار، مضيفا أن القاهرة تعمل على تضييق الفجوة في الميزان التجاري.

وأكد شكري أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا تأتي للتنسيق والتشاور الدولي بين البلدين وهناك لقاء سنوي يجمع الرئيسين، موضحا أن العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أن تنفيذ اتفاقية الضبعة وإقامة محطة الطاقة النووية والعمل على توسيع التبادل التجاري جارٍ بين البلدين، أمور تتم مناقشتها والتوقيع عليها خلال الزيارة.

وعن الأزمة الخليجية مع الدوحة، أكد شكرى أن أزمة قطر مع دول المقاطعة يتوقف حلها على ابتعاد قطر عن السياسة التي تنتهجها واستجابتها لمطالب الدول الأربع، كانت مصر والسعودية والبحرين والإمارات قد قطعت علاقتها بقطر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب.

وتحدث شكري عن القضية الفلسطينية والدور المصري حلها، موضحا أنه هناك اختلافات في تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف "الاختلاف نشأ منذ سنوات طويلة نتيجة الانفصام بين الطرفين في غزة .. وهذا لا يمنع استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق مصلحة للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتقريب وجهات النظر وضمان مصالح الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.

وأكد شكري على ضرورة عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، موضحا أن الخلافات أضرت بالشعب الفلسطيني وفرص إقامة الدولة واستئناف عملية السلام.

وخلال تصريحاته للقناة الروسية ثمن شكري العمل الجليل الذي يقوم به التحالف العربي فيما يتعلق بدعم الشرعية واستمراره في جهوده.

وأوضح أن ما يقوم به التحالف العربي لا يمنع التركيز على دعم المبعوث الأممي ومحاولة التوصل لحل سياسي.

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