وزراء الثقافة العرب يناقشون التحديات الثقافية والهوية العربية في القاهرة مصر تتسلم شعلة مؤتمر وزراء الثقافة العرب في احتفالية ملحمة التنوير

اجتماعات مكثفة للجنة الدائمة لوزراء الثقافة العرب

اللجنة الدائمة للثقافة العربية تناقش قضايا التراث الحضارى الإقليمي

مصر تفوز برئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية





بدأت صباح الجمعة 12 أكتوبر الجلسات التحضيرية لانعقاد الدورة الـ21 لمؤتمر الوزراء العرب المسئولين عن الشئون الثقافية بعد وصول وفود الدول المشاركة والمقامة يومى الأحد، والاثنين 14، 15 أكتوبر بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الاليكسو) وتحمل شعار القدس فلسطينية برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى يأتي تزامنًا مع الاحتفال بالعيد الستين لتأسيس وزارة الثقافة.





تنطلق المراسم الاحتفالية في الخامسة مساء الأحد 14 أكتوبر من دار الأوبرا المصرية وتقام الجلسات الرسمية في اليوم التالي 15 أكتوبر والتى ترأسها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتقام بأحد فنادق القاهرة حيث يتم مناقشة الموضوع الرئيسى للمؤتمر بعنوان المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة ويضم أربعة محاور رئيسية أولها الأدوار الثقافية في ترسيخ الهوية العربية من خلال تعزيز وحماية اللغة العربية، تعزيز الانتماء والولاء إلى الذات العربية وتعضيد التضامن العربي، جمع روافد التعدّد الثقافي في إطار الوحدة الوطنية، إبراز التراث الثقافي العربي كقاسم مشترك بين الدول العربية، تفعيل الأسابيع الثقافية العربية بين الدول العربية.





ويدور المحور الثانى حول مواجهة التحديات الثقافية .. الوسائل والآليات من خلال دور الثقافة في مواجهة مشكلات التطرف والغلو والإرهاب والعنصرية، دور الثقافة في معالجة القضايا التربوية والتعليمية، أدوار النخب المثقفة العربية في بناء المشروع الثقافي العربي، تأثير الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي في المحتوى الثقافي العربي.





أما الثالث يستعرض موضوع نحو إنتاج ثقافي عربي متكامل ومستدام من خلال رفع مؤشرات الإنتاج المعرفي العربي كما ونوعا (التدابير والوسائل)، من أجل صناعة المحتوى الرقمي الثقافي العربي وتجاوز الفجوة الرقمية في الدول العربية، تفعيل مشروع السوق الثقافي العربي (التدابير والوسائل)، من أجل إدماج التكوين في المهن الثقافية في التعليم العالي وربطها بسوق العمل.





ويناقش المحور الرابع أدوار الثقافة العربية في تعزيز الحوار والتواصل مع العالم من خلال استثمار الفنون العربية (السينما، التشكيل، الموسيقى وغيرها ) في الحوار الثقافي مع دول العالم، من أجل تعزيز الحضور الثقافي في المحافل الثقافية العالمية، من أجل مشاريع ثقافية مشتركة بين الدول العربية ودول العالم، استثمار البعثات الطلابية لفتح حوار ثقافي مع أوساطهم التعليمية.





وتحتفل وزارة الثقافة بالعيد الستين لتأسيسها خلال الفعاليات التي تنطلق اعتبارًا من الخامسة مساء غدا "الاحد" بدار الاوبرا المصرية حيث تشهد وفود 16 دولة شقيقة من ضيوف مصر احتفالية وزارة الثقافة بالعيد الستين لتأسيسها والتى تقام بمشاركة جميع قطاعاتها.





يأتى انطلاق الاحتفالية بالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الوزراء العرب المسئولون عن الشئون الثقافية المقامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الاليكسو ) وتحمل شعار القدس فلسطينية برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





تبدأ الاحتفالية بجولة فى صالون النحت الثانى بقصر الفنون بعدها ترسم فرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة صورة عن الفلكلور المصرى تبرز موروثاته الفنية ومفرداتها المتنوعة التي تشكلت عبر العصور التاريخية المختلفة ثم يتفقد الضيوف أكثر من 100 عنوان لأهم إصدارات وزارة الثقافة لنخبة من الأدباء والمبدعين فى مختلف المجالات إلى جانب منتجات من الحرف اليدوية التراثية التقليدية ومجسمات لأبرز الشخصيات المصرية في مختلف المجالات الفنية والثقافية التاريخية .





وينتقل الحضور بعدها إلى مسرح الأوبرا الكبير للأحتفال الفني الذي يبدأ بكلمات افتتاحية وتتسلم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة شعلة المؤتمر من الدكتور محمد زين العابدين وزير الشئون الثقافية بالجمهورية التونسية ورئيس الدورة السابقة، كما يتم إهداء درع تذكاري لتكريم اسم الراحل عبد الله محارب المدير العام السابق للمنظمة بعدها يستقبل المسرح الحفل الفني الذى يحمل عنوان (ملحمة التنوير ) للمخرج خالد جلال والذى يلقى الضوء على محطات مهمة من تاريخ وزارة الثقافة متناولا تأثيرها الإيجابي على الفكر المجتمعي ومستعرضًا مختلف أشكال الإبداع التى تم رصدها وتبنيها خلال 60 عاما.





كانت اللجنة الدائمة للثقافة العربية قد بدات، أعمالها ضمن الدورة 21 من مؤتمر الوزراء المسئولون عن الشئون الثقافية في الوطن العربي والذي تستضيفه القاهرة يومي 14 ، 15 اكتوبر الجاري حيث اقيمت الجلسة المسائية ليوم الجمعة 12 اكتوبر.





قالت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ومقرر اللجنة ان جدول الاعمال هذه الجلسة تناول عدة قضايا هامة هى التراث الاقليمى المستهدف فى الدول العربية التى تمر باضطرابات امنية ، المركز الاقليمى للتراث المغمور بالمياه فى مدينة المهدية بتونس ، المركز العربى للاثار والتراث الحضارى بمدينة تيبازة بالجزائر ، صياغة ميثاق لحماية التراث الثقافى فى البلدان العربية ، البوابة الاليكترونية للتراث الثقافى فى الدول العربية ، اختيار النخلة والعادات والطقوس المرتبطة بها .. تراثًا عربيًا مشتركًا ، وامتد الحوار الى التراث الثقافى فى فلسطين والقدس الشريف .





كانت اللجنة الدائمة للثقافات العربية بدأت اولى اجتماعاتها اليوم بحضور ممثلى الاردن، الامارات، البحرين ، الجزائر ، المملكة العربية السعودية ، السودان ، العراق ، الكويت ، اليمن ، تونس ، جزر القُمر ، جيبوتي ، سوريا ، عُمان ، فلسطين ، لبنان وليبيا إلى جانب ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالسكو" ورأسها ممثل المملكة المغربية ومقررها مصر.





كانت مصر قد فازت برئاسة لجنةالدائمة للثقافة العربية التابعة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـــــــوم " الإلكسو " ممثلة فى الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية حيث تم اختيارها خلال اجتماع اللجنة المنعقدة على هامش مؤتمر الواحد والعشرون للوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي" والذي تستضيفه القاهرة يومي 14 ، 15 أكتوبر الجاري ويناقش موضوع المشروع الثقافي العربي في مواجهة التحديات الــــراهنة .





جاء الاختيار انعكاسًا لمكانة مصر وتأكيدا لريادتها الحضارية وقدرتها على إقامة جسور التواصل بين الأشقاء كما يبرز تأثير مشروعها الثقافى الهادف إلى الارتقاء بالوعى وبناء الإنسان .



