لاعب السعودية يوجه الشكر لمدرب المنتخب

عبر عبد العزيز البيشي، لاعب وسط المنتخب السعودي، عن سعادته بمشاركته الدولية الأولى، موجهًا الشكر لمدربه، خوان أنطونيو بيتزي، على منحه هذه الفرصة.



وكان بيتزي قد أشرك البيشي أساسيًا أمام البرازيل، أمس الجمعة، خلال الهزيمة (2-0) في البطولة الرباعية "سوبر كلاسيكو".



وعن ذلك، قال لاعب الفيصلي السعودي، في تصريحات صحفية على هامش تدريب "الأخضر": "الحمد لله على هذه المشاركة الأولى، التي جاءت بفضل الله، ثم بثقة المدير الفني".



وأضاف: "سعيت لأكون حاضرًا فنيًا وفق تطلعات المدرب، كما لا أنسى وقفة زملائي اللاعبين، الذين ساعدوني في الملعب".



وأكد البيشي، الذي شارك كجناح أيمن أمام البرازيل، أهمية انسجام اللاعبين، والتطبيق المثالي للطريقة الفنية، التي يطلبها بيتزي، حتى يصبح المنتخب بكامل جاهزيته، للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.